Gezamenlijke aanpak om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen

REGIO – UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ondersteunen de Vermaatgroep en EW Facility Services om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker bij hen aan het werk te krijgen. Vandaag is een samenwerking ondertekend waarin uniforme afspraken staan waardoor in 32 arbeidsmarktregio’s dezelfde aanpak geldt.

Landelijke aanpak

UWV werkt al langer samen met EW Facility Service en Vermaatgroep. In die samenwerking liepen ze regelmatig aan tegen het feit dat afspraken over het proces per arbeidsmarktregio verschillen. Met de komst van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers is dat verleden tijd. Directeur Werkbedrijf Tof Thissen: ’We willen werkgevers zo goed mogelijk ondersteunen. Het is daarbij belangrijk processen zo eenvoudig mogelijk te maken. Mooi om te zien dat we in de arbeidsmarktregio’s het proces rond het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkbaar kunnen maken.

Werkzoekenden beter in beeld

Door de samenwerking komt er een grotere groep werkzoekenden die moeilijk aan het werk kan beter in beeld. Het gaat vooral om mensen met een Wajong, WW, WIA uitkering of mensen die vallen onder de Participatiewet. Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Mathieu van Druenen Landelijke Adviseur UWV: ’Door één aanpak te introduceren maken we het makkelijker voor werkgevers. We hopen dat dit het laatste zetje in de rug is voor andere werkgevers om ook een dergelijke samenwerking met ons aan te gaan. Werkgevers met interesse kunnen contact opnemen met het werkgeversservicepunt in hun regio.’



Kijken naar mogelijkheden

Maaike Ligtenstein, HR Directeur EW Facility Services: ‘Wij geloven in het bieden van kansen en het benutten van ieders talent. Het maakt niet uit of iemand net start, wisselt van baan, een WW’er, bijstandsgerechtigde, iemand met een indicatie banenafspraak of 56-plusser is. Als we zien dat kandidaten opbloeien en weer vertrouwen krijgen, geeft ons dat veel energie. Het is mooi dat de samenwerking met UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers nu een landelijk karakter krijgt doordat alle 32 arbeidsmarktregio’s waarin we actief zijn er bij betrokken zijn. Dit maakt het voor ons een stuk eenvoudiger waardoor we ons meer kunnen focussen op het vinden en matchen van onze toekomstige medewerkers.’ Wendel Janssen, HR directeur Vermaat is ook enthousiast over de eenduidige aanpak: ‘Ik ben zeer trots op dit convenant. We geven onze maatschappelijke betrokkenheid zo een verdere waardevolle invulling. Dat doen we in gezamenlijkheid, we bundelen onze krachten waardoor we de impact op dit bijzondere stuk van de arbeidsmarkt vergroten.’

