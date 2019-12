Indrukwekkende “Your Promise still stands” in Pagecentrum

STADSKANAAL – Bijna duizend bezoekers genoten zaterdagavond in het Pagecentrum Stadskanaal van het lustrum van Insight Worship.

Voor de vijfde keer organiseerde Insight Worship een Christmas Praise in Stadskanaal, voor de tweede keer was dit in het Pagecentrum.

De kaarten voor dit concert waren op de dag van uitvoering bijna uitverkocht en toen het begon was er nog een enkele stoel onbezet. De band, voor deze speciale avond weer versterkt met een koor, bracht op een frisse manier het thema van deze avond “Your Promise still stands” (Uw belofte blijft staan) tot leven, door de liederen, door een gloedvolle toespraak van aanbiddingsleider Jannica van Barneveld, zij zingt in de band Mozaiek0318 en spreekt o.a. op de Opwekkingsconferenties en David Reitsma vertelde het kerstevangelie.

Het prachtig opgebouwd decor, opgebouwd door de bandleden en een grote groep vrijwilligers, droeg bij aan een mooie sfeer.

Tijdens het concert werd er een schilderij gemaakt en werd het verkocht een goed doel.