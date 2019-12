Vijfde carbidcampagne ‘Wie is de BOCK?’ van start

HOOGEVEEN, REGIO – Een echte BOCK heeft doppen op! Dat is dit jaar de boodschap van de BOCK-campagne, de veiligheidscampagne rondom carbidschieten. Met een knallend startschot én de juiste gehoorbescherming is vandaag de vijfde editie van start gegaan. “Een carbidknal is al gauw 120 db: het gebruik van ‘oorbehoedsmiddelen’ is dus zeker aan te raden!” aldus Christa Fuller, KNO-arts bij Treant.

Veilig carbidschieten

Carbidschieten is een prachtige en gezellige traditie, die alle regio’s graag in stand willen houden. Helaas gebeuren er elk jaar nog steeds ongelukken tijdens het carbidschieten. Vaak ontstaan die door onwetendheid of het nemen van onnodige risico’s. De BOCK-campagne richt zich daarom op veilig carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten.

Knallen van 100-130db

De BOCK-campagne van 2019 richt zich, naast de vijf basistips, vooral op het beschermen van het gehoor. De harde knallen bij het carbidschieten kunnen blijvende gehoorschade geven. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen je gehoor direct beschadigen. Een carbidknal is voor toeschouwers al gauw 100dB. Voor de carbidknallers die er vlak naast staan is dit hoger, wel 120-130dB! Daarom delen veel gemeenten oordoppen uit aan carbidknallers en vraagt de GGD de BOCK-ers om ook aandacht te besteden aan gehoorbescherming bij toeschouwers.

Wisselbokaal naar Drenthe

Net als voorgaande jaren ging dit jaar ging de BOCK-campagne weer van start met een wedstrijd tussen vier burgemeesters en wethouders, die de vier deelnemende veiligheidsregio’s vertegenwoordigden. Elke burgemeester werd daarbij bijgestaan door een ervaren carbidknaller (de BOCK) uit de eigen regio. Dit jaar wist wethouder Jacob van der Heide van de gemeente Hoogeveen de bal het verst weg te schieten. Hij kreeg de wisselbokaal uitgereikt door Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

Unieke samenwerking

Aan de BOCK-campagne, die in 2015 van start ging, doen Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen, Brandweer Drenthe, Stichting Carbidschieten Drenthe, de veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen, IJsselland en Drenthe en de GGD’en Groningen, Drenthe, Fryslân en IJsselland en de Brandwonden Stichting mee. Ook zijn er vele gemeenten en diverse particuliere en commerciële partijen in Nederland die zich nauw betrokken voelen bij de campagne en deze ondersteunen

Foto: Jan Buwalda