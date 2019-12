Warme gezinsdienst in Pagecentrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Zondagmorgen was er een gezinsdienst “”Hier wordt gebouwd” in het Pagecentrum in Stadskanaal.

Zondagmorgen wisten heel veel mensen de weg te vinden naar de gezinsdienst in het Pagecentrum in Stadskanaal.

Deze dienst was georganiseerd door vijf kerken uit de Kanaalstreek, de Baptisten Gemeente ’t Kruispunt, de Pinkstergemeente, de Evangelische Gemeente en Rehoboth allen uit Stadskanaal en de Baptisten Gemeente uit Nieuw-Buinen.

Het thema kwam tijdens de dienst in allerlei vormen naar voren, door de vele liederen, door spel, de kinderen konden meedoen in een interactief spel en door een toespraak door Derk Geert van Herk.

Vooraf was er van de bezoekers gevraagd of ze iets lekkers voor de Voedselbank wilden meenemen voor de mensen die deze zo nodig hebben.

Willem van Veen sprak namens de Voedselbanken Borger – Odoorn en Zuidoost Groningen zijn dank uit voor de meegebrachte lekkernijen.