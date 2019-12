Wethouder Jaap Borg, gemeente Midden-Groningen, is vriend van Bob

HOOGEZAND – Vanmorgen startte de Groningse Bob-campagne bij het voormalige gemeentehuis in Hoogezand. Tijdens het startmoment werd Jaap Borg (wethouder gemeente Midden-Groningen) als eerste Groningse wethouder officieel ‘vriend van Bob’. Als vriend van Bob laat hij zien dat hij vindt dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Hij riep vanmorgen inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente op om verantwoord om te gaan met alcohol in het verkeer.

Ieder jaar wordt er rondom de feestdagen extra aandacht gevraagd voor de Bob-boodschap. Een borrel is prima, maar niet als je nog moet (auto)rijden of fietsen. Verkeerswijzer Groningen vindt dit een belangrijk thema en sluit daarom hierbij aan met de Groningse Bob-campagne. De Bob-campagne is in Groningen verder te zien op borden langs de weg, via posters, online banners en te horen in tv-commercials. Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl.

Bob-campagne On Tour

De wethouder gaf tegelijkertijd het startsein voor de Bob-campagne On Tour. Tijdens die tour rijdt het Bob-campagneteam van Veilig Verkeer Nederland (VVN) langs alle gemeenten in Groningen om zoveel mogelijk wethouders en Groningers op te roepen de strijd tegen alcohol in het verkeer te ondersteunen. Na het startmoment in Hoogezand vervolgde het Bob-campagneteam vanmiddag zijn weg via de gemeente Groningen naar onder andere de gemeenten Stadskanaal en Oldambt.

Verkeerswijzer Groningen

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren we verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.

