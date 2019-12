Bestuur Stichting Kloosterenclave Ter Apel gaat aan de slag!

TER APEL – In september is de Landschapsvisie voor de omgeving van het Klooster in Ter Apel feestelijk afgerond en gepresenteerd door de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, de gemeente Westerwolde, Stichting Museum Klooster en Staatsbosbeheer. Om de visie tot uitvoering te brengen is een aparte stichting opgericht, de Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel. Zij heeft als taak de visie te vertalen naar een uitvoeringsplan, fondsen te werven en de uitvoering daadwerkelijk te realiseren.

Met de herinrichting van de enclave wordt de oorspronkelijke samenhang tussen klooster en haar omgeving versterkt. Daarmee wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt voor zowel bewoners als bezoekers. De rijke cultuurhistorie fungeert hiervoor als basis.

De stichting zal hiertoe intensief samenwerken met alle betrokken partijen zoals de bewoners, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeente Westerwolde en de Provincie. Alleen met steun van alle betrokken partijen kan de Stichting haar taak verwezenlijken.

In het bestuur van de Stichting zijn onder meer vertegenwoordigd bewoners en gebruikers van de Kloosterenclave, het Museum Klooster ter Apel en het Boschhuis.

Foto Van links naar rechts:

Seine Lok, Ben Oldeagterhuis, Henk Kwak, Bianca Kruize, Rienhart Wolf, Janine Porrenga, Hans Weishaupt en Johanna Moesker.

Ingezonden.