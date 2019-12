Bibliotheek start Minecraft Club voor kinderen

STADSKANAAL, VEENDAM – Ben je dol op Minecraft? Vind je het leuk om met anderen samen te werken? Word lid van de Minecraft Club in de Bibliotheek. In januari starten de bibliotheken in Stadskanaal en Veendam een nieuwe club voor kinderen van 8 tot 14 jaar!

De hoed en de rand, pixelig en vierkant. Dat is de Minecraft Club van de Bibliotheek. Zes maanden lang ga je met een challenge aan de slag. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten ontmoet je andere kinderen en werken jullie samen aan één groot project. Dit project wordt in juli gepresenteerd tijdens een expositie in de bibliotheek.

Minecraft club

De Minecraft Club vindt plaats van januari tot en met juni 2020. De deelnemers komen elke 2e zaterdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur samen. Je kunt lid worden van de club in Bibliotheek Stadskanaal of in Bibliotheek Veendam. Het lidmaatschap bedraagt € 30,- per persoon en is inclusief 6 bijeenkomsten, een T-shirt, sleutelhanger en clubpas.

De data voor de 6 bijeenkomsten zijn:

zaterdag 11 januari, 14.00 – 16.00 uur

zaterdag 8 februari, 14.00 – 16.00 uur

zaterdag 14 maart, 14.00 – 16.00 uur

zaterdag 11 april, 14.00 – 16.00 uur

zaterdag 9 mei, 14.00 – 16.00 uur

zaterdag 13 juni, 14.00 – 16.00 uur

Aanmelden

Wil je lid worden van de Minecraft Club? Meld je dan aan via stadskanaal@biblionetgroningen.nl óf veendam@biblionetgroningen.nl. Er is per locatie plek voor maximaal 12 deelnemers.

Ingezonden.