Dorpsstraat Sellingen afgesloten na dumping asbest

SELLINGEN – Op de Dorpsstraat in Sellingen is asbest gedumpt.

Op de Dorpsstraat in Sellingen zijn vanmorgen vier vuilniszakken gedropt. De gehele dag is er langs en over gereden. Later bleek er asbest in te zitten.

De straat is afgezet. Het asbest wordt door een professioneel bedrijf opgeruimd. De vuilniszakken zijn open en het asbest ligt verspreid.

Dit kan vertraging opleveren voor mensen die door Sellingen moeten rijden. Naar verwachting duurt het opruimen tot 23.00 uur.

Bericht van de gemeente:

Er zijn 4 zakken met asbest aangetroffen langs en op de doorgaande weg Ter Apelerstraat / Westerkamp / Dorpsstraat in Sellingen. Enkele zakken zijn open gegaan.

Uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat het asbest door het verkeer wordt verspreid, is de doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Sellingen afgesloten.

De provincie heeft als wegbeheerder opdracht gegeven voor de schoonmaak. Naar schatting zullen de laatste schoonmaakwerkzaamheden rond middernacht zijn afgerond.

Uitvalswegen zijn de Hassebergerweg en de Noordesweg

Wij adviseren omwonenden om zolang deze situatie voortduurt thuis te blijven

Huisgenoten die nog thuis moeten komen kunnen het gebied alleen te voet betreden via voet- en fietspad

Het asbest bevindt zich op duidelijk gemarkeerde plekken

Info en foto’s: Ron Teunissen