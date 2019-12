Elke zondag themamiddag bij PUUR Westerwolde

SELLINGEN – Vanaf 2020 wordt bij PUUR Westerwolde elke zondagmiddag een themamiddag georganiseerd.

5 januari 2020: Wandel je warm en kom lekkere snert eten.

Je lekker warm wandelen deze zondag? Geniet van een wandeling van 10 kilometer langs de Ruiten Aa in Sellingen. Ontdek hoe de Ruiten Aa kortgeleden de laatste fase van zijn hermeandering heeft doorgemaakt en nog mooier door het landschap kronkelt. PUUR Westerwolde is het startpunt van deze prachtige wandeling. Tijd: Je bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om van je bord soep te komen genieten.

12 januari 2020: Eet je brein gezond, lunch en gratis lezing

Rineke Dijkinga is hard aan het werk om haar nieuwe boek ‘Jouw Brein geniet van puur eten’ te schrijven. Het boek zal in het voorjaar van 2020 verschijnen. Als voorproefje wil Rineke je er graag al iets over vertellen. Tijdens deze lezing van ruim een uur vertelt zij je over de relatie tussen voeding en een gezond brein.

Aanvang lunch: 12.30 uur

Aanvang lezing: 13.30 uur tot 14.30 uur

19 januari 2020: Winter-Snertwandeling, LAW i.s.m. Gasterij Natuurlijk Smeerling

Een sportieve prestatie op een zondagmiddag met als start of afsluiting een bord overheerlijke snert met Westerwolds brood en een kop koffie/thee met een muffin na.

Tijd: Je bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om van je bord soep te komen genieten.

26 januari 2020: Carolina Verhoeven van Culinair Erfgoed: inmaken en bewaren van voedsel. Lezing in combinatie met een proeverij

Carolina Verhoeven van Culinair Erfgoed weet echt alles van het inmaken en bewaren van voedsel. Ze vertelt er met smaak over.

Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

U bent deze middag(en) in de gelegenheid om de boeken en/of producten van de spreker aan te schaffen.

2 februari 2020 HEERLIJK WESTERWOLDS LAND: lezing over bijen, bodem, boeren en jouw bord. Jan Dommerholt vertelt je alles over dit prachtige Agroforestry en permacultuur project. Een initiatief van Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt. En natuurlijk ga je na de lezing een kijkje op het land nemen.

Aanvang lunch: 12.30 uur

Aanvang lezing: 13.30 uur. Om 14.30 is er een mogelijkheid om samen met Jan Dommerholt en Rineke Dijkinga een kijkje te nemen op hun project.

9 februari 2020: Winter-Snertwandeling LAW i.s.m. Gasterij Natuurlijk Smeerling

Een sportieve prestatie op een zondagmiddag met als start of afsluiting een bord overheerlijke snert met Westerwolds brood en een kop koffie/thee met een muffin na.

Tijd: Je bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om van je bord soep te komen genieten.

16 februari 2020: Eet je brein gezond, lunch en gratis lezing

Rineke Dijkinga is hard aan het werk om haar nieuwe boek ‘Jouw Brein geniet van puur eten’ te schrijven. Het boek zal in het voorjaar van 2020 verschijnen. Als voorproefje wil Rineke je er graag al iets over vertellen. Tijdens deze lezing van ruim een uur vertelt zij je over de relatie tussen voeding en een gezond brein.

Aanvang lunch: 12.30 uur

Aanvang lezing: 13.30 uur tot 14.30 uur

23 februari 2020: Marc Siepman over ‘alle kleine beestjes helpen’, het belang van een gezonde bodem. Lezing in combinatie met een proeverij

Dat onze gezondheid mede afhangt van een gezonde bodem…..je zou het haast vergeten. Marc Siepman vertelt met passie over dit onderwerp.

Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

1 maart 2020 HEERLIJK WESTERWOLDS LAND: lezing over bijen, bodem, boeren en jouw bord. Jan Dommerholt vertelt je alles over dit prachtige Agroforestry en permacultuur project. Een initiatief van Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt. En natuurlijk ga je na de lezing een kijkje op het land nemen.

Aanvang lunch: 12.30 uur

Aanvang lezing: 13.30 uur. Om 14.30 is er een mogelijkheid om samen met Jan Dommerholt en Rineke Dijkinga een kijkje te nemen op hun project.

8 maart 2020: De Woeste Grond, Leon en Eugénie vertellen over hun vak met eerlijk vlees in de hoofdrol. Lezing in combinatie met een proeverij

Minder vlees eten, daarover zijn de meeste mensen het wel eens. Maar als je vlees eet, kies dan voor het eerlijkste stukje vlees. Leon en Eugénie delen graag hun visie.

Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

15 maart 2020: Wat eet ik uit de natuur? Wildplukwandelen met Tim en Leah: wandelen/een lezing in combinatie met een proeverij

Al vaker zijn deze vrienden onze gast geweest en wat weten ze veel te vertellen over wat er uit de natuur te eten is.

Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

22 maart 2020: Carolina Verhoeven van Culinair Erfgoed: inmaken en bewaren van voedsel. Lezing in combinatie met een proeverij

Carolina Verhoeven van Culinair Erfgoed weet echt alles van het inmaken en bewaren van voedsel. Ze vertelt er met smaak over.

Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

29 maart 2020: een poëtische en muzikale middag: gedichten over de natuur, heerlijke luistermuziek door gitarist Jaap Klok, dit in combinatie met een proeverij

De Westerwoldse natuur in gedichten afgewisseld door gitaarmuziek, hoe sfeervol kan het zijn? Welkom vanaf 13.30 uur. Jaap speelt van 14-17 uur, afgewisseld met ‘natuur’gedichten.

05 april 2020: 2-2 HEERLIJK WESTERWOLDS LAND: lezing over bijen, bodem, boeren en jouw bord. Jan Dommerholt vertelt je alles over dit prachtige Agroforestry en permacultuur project. Een initiatief van Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt. En natuurlijk ga je na de lezing een kijkje op het land nemen

Aanvang lunch: 12.30 uur

Aanvang lezing: 13.30 uur. Om 14.30 is er een mogelijkheid om samen met Jan Dommerholt en Rineke Dijkinga een kijkje te nemen op hun project.

Kijk op www.puurwesterwolde.nl voor meer informatie.

PUUR Westerwolde, Dennenweg 1 te Sellingen

