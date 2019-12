Geen letsel bij ongevallen Winschoten en Stadskanaal

WINSCHOTEN, STADSKANAAL – Rond vijf uur maandagmiddag vonden er ongevallen plaats op de A7 bij Winschoten en de van Boekerenweg in Stadskanaal. In beide gevallen raakte er niemand gewond.

Op de A7 botste ter hoogte van Winschoten een automobilist tegen de vangrail. De bestuurder werd door ambulancemedewerkers gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het verkeer werd tijdelijk over één rijstrook geleid. De zwaarbeschadigde auto is afgesleept.

Op de van Boekerenweg in Stadskanaal, tussen de rotonde en het Refaja ziekenhuis is een automobilist ter hoogte van de in- en uitrit naast de biovergister over de vluchtheuvel gereden. Hij raakte daarbij een verkeersbord.

Een achter hem rijdende automobiliste bood eerste hulp. Uit voorzorg kwamen twee ambulances ter plaatse. De inzittenden bleken met de schrik vrij te zijn gekomen. De zwaarbeschadigde auto werd afgesleept.

Video op afstand gemaakt door Ronny