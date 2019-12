kerstwandeling bij landgoed Ennemaborg

MIDWOLDA – Op donderdag 26 december organiseert Het Groninger Landschap om 13.00 uur een kerstwandeling bij het landgoed Ennemaborg.

Het is één van de tradities van tweede kerstdag, de Kerstwandeling op het Landgoed Ennemaborg. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen u mee naar het park- en boslandschap.Onderweg worden verschillende wetenswaardigheden besproken over alles wat groeit en bloeit en wat we onderweg tegenkomen. Uiteraard wordt er uitleg gegeven over de Konikspaarden die het landgoed bevolken. De midwinterhoornklanken van de Giezelbaargbloazers zullen uw wandeling begeleiden.

Na de wandeling vangen de gastgevers u op bij de open haard en kunt u napraten met Glühwein (of een andere consumptie).

Tijd: 13:00 – 15.00 uur

Locatie: Koetshuis Ennemaborg, Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda.

Deelname wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig.

