Nieuwe look and feel Huis voor de Sport Groningen

GRONINGEN – Huis voor de Sport Groningen is vernieuwd! Er is de afgelopen tijd energie gestoken in het actualiseren van het beleid en het herpositionering op de markt. Dit onder andere naar aanleiding van ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau. Een aanpassing van de huisstijl was het logische gevolg, met een eigentijds logo, passend bij Huis voor de Sport Groningen.

Oerkracht & nieuwe brandspirit

Huis voor de Sport Groningen is weer op zoek gegaan naar haar oerkracht om daarmee optimaal te kunnen bouwen aan sterke relaties. Het gevolg is een nieuw verhaal dat als volgt kan worden omschreven:

Huis voor de Sport Groningen gelooft in de kracht van sport en bewegen voor een gezond Groningen.

We ondersteunen gemeenten, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven om mensen, van jong tot oud in beweging te krijgen. Dit doen we graag in samenwerking met anderen.

DOE!

Voor ons merk zijn de waarden die aansluiten bij de oerkracht van groot belang. Wij staan voor de volgende merkwaarden:

Dichtbij

We willen iedereen mee laten doen. Dat kan alleen dichtbij. Daarom werken wij vooral in buurten en wijken, letterlijk dichtbij de mensen voor wie we er zijn. We maken op deze manier de drempels om mee te kunnen doen zo laag mogelijk.

Ondernemend

Bij Huis voor de Sport Groningen ontwikkelen wij vanuit onze kennis en deskundigheid en kijken vooruit. Wij inspireren en activeren (onze) mensen om dingen beet te pakken en te beginnen.

Energiek

Sport en bewegen is wat ons drijft. Samen werken aan sport en bewegen geeft energie

Wij zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling een positieve invloed heeft op ons (merk) en daarmee op het vergroten van de relevantie voor de verschillende doelgroepen in onze provincie, kortom:

Bezoek onze nieuwe website via: www.hvdsg.nl