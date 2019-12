Ruim 3 miljoen euro voor verschillende kankeronderzoeken UMCG

GRONINGEN – ​​Is teruggekeerde prostaatkanker beter in beeld te brengen en effectiever te bestralen? Hoe ontstaat darmkanker bij mensen met het erfelijke Lynch-syndroom? KWF Kankerbestrijding investeert 3,1 miljoen euro in vijf verschillende onderzoeken van het UMCG.



De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF, waarin landelijk ruim 34 miljoen euro wordt toegekend aan Nederlands kankeronderzoek. Het UMCG gaat onder andere moleculair onderzoek doen naar de rol van eiwitten bij leukemie en start een pilotstudie naar de behandeling van kankergerelateerde vermoeidheid, met een actieve rol voor de partner van de patiënt.

Minder vaak bestralen met meer effect

UMCG-radiotherapeut dr. Shafak Aluwini gaat onderzoeken of teruggekeerde prostaatkanker effectiever te bestralen is door gebruik te maken van een PET/CT-scan. Hierbij krijgt de patiënt een radioactieve bron toegediend die zich specifiek hecht aan prostaatkankercellen. De PET/CT-scan brengt deze radioactiviteit in beeld en kan afwijkingen van slechts 2,4 mm opsporen. Ook zijn uitzaaiingen beter te zien, wat om een andere behandeling vraagt.

De gedetailleerde beeldinformatie stelt de behandelaar in staat om de tumor met een hogere – en naar verwachting effectievere – dosis te bestralen zonder dat het risico op ernstige bijwerkingen toeneemt. Bijkomend voordeel is dat er minder sessies nodig zijn. In de studie wordt geloot of patiënten de huidige behandeling (35 bestralingen in 7 weken tijd) krijgen of de nieuwe aanpak (20 bestralingen in 4 weken tijd). Aluwini hoopt aan te aantonen dat tumoren in het laatste geval vaker wegblijven.

Van Lynch tot darmkanker

Lynch-syndroom is de meest voorkomende erfelijke vorm van dikkedarmkanker. De aandoening is verantwoordelijk voor ruim 400 darmkankerpatiënten per jaar. Mensen met Lynch-syndroom worden regelmatig onderzocht op voorstadia van darmkanker, maar toch wordt de ziekte soms te laat ontdekt.

Uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes ontvangt dr. Sanne ten Broeke een Young Investigator Grant om genetisch onderzoek te doen naar vroege veranderingen in darmcellen die leiden tot kwaadaardige tumoren. Het doel is betere inschatting van het individuele kankerrisico en betere afstemming van de belastende darmcontroles op de persoon; ‘controle op maat’. Ook hoopt de onderzoekster te kunnen voorspellen welke Lynch-patiënten van welke preventieve behandelingen zouden kunnen profiteren.

Bron: UMCG