​GRONINGEN – Het UMCG heeft met alle zorgverzekeraars een contract kunnen afsluiten voor 2020.

Dat betekent dat alle patiënten in 2020 voor hun zorg in het UMCG terecht kunnen. De nota’s van deze behandelingen worden dan door hun zorgverzekering betaald, uitgezonderd bepaalde natura- en budgetpolissen. Iedere verzekerde heeft wel een eigen risico, dat in 2020 is vastgesteld op tenminste €385,-.

Bron: UMCG