Aangetroffen asbest Sellingen mogelijk eerst aangeboden bij gemeentewerf Vriescheloo

SELLINGEN, VRIESCHELOO – Het gisteren op de Dorpsstraat in Sellingen aangetroffen asbest was mogelijk kort daarvoor aangeboden bij de gemeentewerf in Vriescheloo.

Dit vertelde burgemeester Jaap Velema vanmorgen tijdens het persuur in het gemeentehuis te Wedde. Iemand had gisteren bij de gemeentewerf vuilniszakken met asbest willen storten, maar dit werd geweigerd omdat het asbest niet volgens de geldende regels verpakt was. Deze persoon is vervolgens in zuidelijke richting weggereden.

Op de Dorpsstraat in Sellingen werden later vier zakken afval aangetroffen. Er waren al meerdere auto’s over de zakken gereden, waardoor de zakken gescheurd waren en de inhoud over de straat verspreid lag. Een medewerker van Provincie Groningen constateerde dat het om asbest ging wat op de straat lag. Er werd een bedrijf ingeschakeld om het spul op te ruimen. De Dorpsstraat is daarvoor tot elf uur ’s avonds afgesloten geweest. Klik HIER voor onze berichtgeving.

Nadat bekend werd dat er ’s morgens iemand asbest in vuilniszakken had aangeboden bij de gemeentewerf in Vriescheloo, heeft de medewerker van de Provincie de route tussen Ter Apel en Vriescheloo gereden om te kijken of hij onderweg nog meer zakken asbest tegenkwam. Dit bleek niet het geval te zijn.

Er is aangifte bij de politie gedaan. Het is niet bekend of de zakken asbest opzettelijk zijn gedumpt of misschien van een aanhanger zijn gevallen. Tevens is niet bekend gemaakt of de persoon die het asbest in Vriescheloo aanbood, dezelfde is die het verloren heeft.