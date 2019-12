Expositie kerstgroepen met Palestijns dorp in de Sint Willibrorduskerk Ter Apel

TER APEL – In de periode van 27 tot en met 30 december a.s. wordt dit jaar al weer voor de vijfde keer een expositie van unieke kerstgroepen geëxposeerd. Nieuw dit jaar is de uitbreiding van de expositie met een compleet Palestijns dorp.

De expositie ontstond enkele jaren geleden toen de organisatie de hand wist te leggen op een verzameling van ongeveer tachtig kerstallen van een familie uit Nijmegen. Een verzameling die in veertig jaar door hen bijeengebracht was en waarvan de kleinste kerststal slechts 1½ cm groot is. In 2015 kon men de hand leggen op een verzameling van een familie uit Noord-Holland. Man en vrouw waren beiden ernstig ziek en omdat hun kinderen niet geïnteresseerd waren, zochten ze een plek waar hun verzameling bijeen zou kunnen blijven.

Tevens heeft men in dat jaar ook de beschikking gekregen over een aantal kerstgroepen van een mevrouw die gestopt was met het verzamelen er van. Zij wilde voorkomen dat de kinderen ze later zouden weggooien.

In 2016 werd er door de oud zeeman Bob Flobbe uit Delfzijl een ijzeren kerststal aan de organisatie geschonken. Een stal die hem herinnerde aan een eenzame kerstnacht, ver van huis. Als werktuigkundige op een vrachtschip, in een verlaten haven aan de Oostkust van de Verenigde Staten, waar hij de wacht had in de machinekamer, gingen zijn gedachten toen uit naar het kerstgebeuren. Dit bracht hem op het idee een kerststal te maken van een leeg verfblik, waarbij hij al lassend van boutjes en moeren de daarbij behorende kerstfiguren maakte. Op deze wijze kreeg hij voor zichzelf ver van huis toch nog een beetje het kerstgevoel. De stal van meneer Flobbe heeft een mooi plekje tussen de andere kerststallen gekregen en het verhaal van die kerstnacht in Amerika hangt er bij.

Een jaar later in 2017 werd de verzameling kerstgroepen onder meer uitgebreid met een schenking van een Palestijnse kerstgroep door Inge Dekker uit Oude Pekela. Mevrouw Dekker kreeg deze kerstgroep in 2001 van de Young Womens Christian Association in (Oost)-Jeruzalem, waar ze toen enige tijd werkzaam was. De figuren van de kerststal zijn gemaakt door vrouwen in het YWCA-centra in Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever en representeren ook de traditionelen Palestijnse klederdrachten uit dit gebied. Bovendien zijn ze gemaakt van restjes stof, een mooi staaltje recycling of ”cradle to cradle” werk.

Vorig jaar kreeg de organsatie van Rob en Jantien van Dijk uit Vlagtwedde en tweetal kerstgroepen in bruikleen, te weten een Peruaanse ministal en een kerstgroep opgebouwd als een baboesjka/matroesjka.

Tevens heeft de familie Van Dijk de organisatie laten weten dat zij na hun overlijden, door middel van een codicil, hun kerstgroepenverzameling aan hen zullen nalaten.

Dit jaar is er wel een heel bijzondere unieke uitbreiding van de expositie, namelijk een compleet Palestijns dorp op schaal nagemaakt.

Al met al zijn er deze dagen meer dan driehonderd kerstgroepen te bewonderen uit alle delen van de wereld en zeker een bezoekje tijdens de kerstvakantie waard.

De expositie is dagelijks geopend van 27 tot en met 30 december van 10.00 uur tot 16.00 uur.

