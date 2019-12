BAD NIEUWESCHANS – Vandaag is de grensovergang bij Bad Nieuweschans door protesterende boeren (gedeeltelijk) geblokkeerd geweest. Het verkeer kon met enig oponthoud gebruik maken van de parkeerplaatsen om de grens over te steken. Jos Hensens was er vandaag bij en maakte onderstaande reportage. HIER vindt u de reportage die eerder vandaag in Bad Nieuweschans is gemaakt.

Meer foto’s van Jos Hensens vindt u HIER.