Gemeente Oldambt onderzoekt hoe inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers denken over de lokale democratie

OLDAMBT – De gemeente Oldambt wil weten wat inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers vinden van de lokale democratie in Oldambt. Daarom doet de gemeente mee aan een onderzoek naar de lokale democratie.

Onderzoek naar de lokale democratie

Het onderzoek, de zogenaamde Quick Scan Lokale Democratie, is onderdeel van een ondersteuningsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een groot aantal partners. De scan brengt in kaart hoe inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren kijken naar het democratische samenspel in de gemeente. Gemeente Oldambt is een van de vijftig gemeenten die mag deelnemen aan de pilot. Een groep met inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren voert onder leiding van burgemeester Cora-Yfke Sikkema het project uit.

Aftrap op 13 januari

De projectgroep trapt het onderzoek officieel af tijdens de commissievergadering van 13 januari in Halte Democratie (Havenkade-west 1 in Winschoten). Vanaf dat moment kunnen inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren een online vragenlijst invullen. Deze online vragenlijst vormt de basis van het onderzoek. Het gaat om vragen zoals: hoe worden in Oldambt besluiten genomen en uitgevoerd? Is daar draagvlak voor? En kunnen inwoners meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Iedereen is van harte welkom om bij de aftrap aanwezig te zijn. De commissievergadering start om 20.00 uur. De vragenlijst wordt vanaf 13 januari op verschillende manieren verspreid en is vanaf dan uiteraard ook te vinden op de website van de gemeente: www.gemeente-oldambt.nl.

Werken aan een democratie die past bij Oldambt

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema kijkt uit naar het onderzoek. “De lokale democratie is almaar in ontwikkeling, omdat de samenleving continu verandert. Democratie is meer dan politiek. Het gaat ook over wie kan op welke manier meedoen, hoe inspraak en invloed geregeld worden. Over ruimte voor maatschappelijk initiatief. Over (digitale) vormen van inspraak. En over wie bewaakt dat dit alles netjes gebeurt.”

“Er gebeurt in Oldambt op al deze gebieden ontzettend veel en het is belangrijk om te weten hoe iedereen daarover denkt. De scan geeft inzicht in de beelden en meningen van inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk betekenis geven aan de resultaten door samen te bespreken op welke punten het beter kan of moet. En daar natuurlijk ook mee aan de slag gaan. Zo werken we samen aan een democratie die past bij Oldambt.”

