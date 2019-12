Gemeente Westerwolde wil kleine kolonies roeken verplaatsen naar Moekesgat

TER APEL – De gemeente Westerwolde wil de kleine kolonies roeken die zich in Ter Apel ophouden verplaatsen naar het eilandje bij camping Moekesgat.

Door werkzaamheden (bomenkap) bij Moekesgat is twee jaar geleden de daar verblijvende roekenkolonie verstoord. Een deel van de vogels zocht zijn heil in een ander deel van Ter Apel. Inmiddels is een aantal vogels teruggekeerd naar hun vaste stek op het eilandje bij Moekesgat. Op deze plek verblijven al tientallen jaren roeken.

De overgebleven kleine kolonies veroorzaken overlast in Ter Apel. Daarom heeft de gemeente Westerwolde in het kader van het roekenbeheerplan bij Provincie Groningen ontheffing aangevraagd voor het verbod van het opzettelijk wegnemen of beschadigen van nesten van roeken. De gemeente wil daarmee bereiken dat alle vogels terugkeren naar het eilandje.

Beheerder van Moekesgat: Ronald Hut is de vogels liever kwijt dan rijk. Ze veroorzaken overlast door het lawaai dat ze maken en hun uitwerpselen vervuilen het (zwem)water. Maar de hele kolonie roeken verplaatsen mag, vanwege de beschermde status van de vogels, niet. Je mag per jaar hooguit 10% verplaatsen vertelde wethouder Bart Huizing vanmorgen. Je bent dan heel wat jaren verder voordat, mocht het verplaatsen lukken, de vogels bij Moekesgat verdwenen zijn. De heer Hut is inmiddels van de plannen van de gemeente op de hoogte gesteld.

Ook in Bellingwolde en Blijham verblijven kolonies roeken. Volgens wethouder Bart Huizing veroorzaken deze weinig overlast.