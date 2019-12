DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Maandagmiddag om vier uur is bij een ongeval bij de rotonde in de Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener een 66 jarige man fietser ernstig gewond geraakt. De man uit Weener werd geschept door een vrachtwagen die werd bestuurd door een 49 jarige Bulgaar. Hij verleende bij het verlaten van de rotonde geen voorrang aan de fietser. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Haren

De politie is op zoek naar de bestuurder van een klein model personenauto. Deze werd zondag om half acht ’s avonds op de B70 tussen Haren en de verkeerslichten bij de Eurohaven ingehaald door een VW personenbus. Na het inhalen ging de bestuurder van de VW voor de gezochte personenauto rijden en minderde zoveel vaart dat hij bijna tot stilstand kwam

De bestuurder van de personenauto en een daarachter rijdende bestuurder van een VW Golf moesten een noodstop maken om een aanrijding te voorkomen. De (tot nu toe onbekende) bestuurder van de VW bus is doorgereden.

Getuigen van dit incident en in het bijzonder de bestuurder van de kleine personenauto worden verzocht contact met de politie in Haren op te nemen.

Haren

De brandweer is maandagochtend om negen uur opgeroepen voor een explosie in de kelder van een woning aan de Eschstraße in Haren. Deze ontstond toen bewoners de verwarming op oliestook weer wilden opstarten nadat deze er door onbekende oorzaak mee was opgehouden.

Bewoners wisten het vuur zelf te doven. De brandweer heeft controle uitgevoerd. Twee van de drie bewoners raakten lichtgewond. De schade wordt op meerdere tienduizenden euro’s geschat.

Rhede

Maandag is rond 12.50 uur op de Kanalstraße een onbekend voertuig in de berm beland. Hierbij werd de berm behoorlijk omgewoeld en raakte een schrikhek beschadigd. De bestuurder is doorgereden. Getuigen van het voorval worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg.