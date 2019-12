SELLINGEN – Vanavond vindt in het gemeentehuis in Sellingen een openbare raadsvergadering plaats.



Op de agenda staan o.a. de tarieven voor de belastingen voor 2020 en de afvalstoffenverordening

Bekijk hier de volledige agenda

De vergadering is openbaar. Aanvang 20.00 uur.

Wilt u de raadsvergadering live via de radio volgen, stem dan af op Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via westerwolde actueel/radio luisteren