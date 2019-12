Politie verricht meerdere aanhoudingen i.v.m. incidenten in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – CDA Westerwolde stelde onlangs de politiezorg in Vlagtwedde aan de orde. De Fractie maakt zich hierom zorgen en wil niet dat de extra politie-inzet in Ter Apel ten koste gaat van de overige dorpen in de gemeente Westerwolde.

De laatste tijd waren er meerdere incidenten in het dorp Vlagtwedde en het CDA heeft hiervoor aandacht gevraagd bij het college en politiechef Ron Schaftenaar. De heer Schaftenaar gaf aan dat in de afgelopen zomer een aantal mishandelingen in Vlagtwedde hebben plaatsgevonden. In oktober is er brandgesticht en is een brandweervrouw gewond geraakt. Ook is in oktober in de voetbalkantine een 17-jarige jongen uit Vlagtwedde op heterdaad betrapt. Hij is aangehouden samen met een 28-jarige inwoner van Sappemeer. De 17-jarige bekende ook een aantal mishandelingen die eerder in Vlagtwedde hebben plaatsgevonden. De 28-jarige man bekende de brandstichting. Omdat de 17-jarige in vrijheid was gesteld heeft een groep jongelui uit Vlagtwedde geprobeerd de 17-jarige jongen aan te vallen. De politie heeft dit voorkomen en veel namen kunnen noteren. De burgemeester heeft de jongen van 17 jaar een gebiedsverbod voor Vlagtwedde opgelegd ter voorkoming van verdere escalatie. Toch bleef het onrustig.

De burgemeester heeft de driehoek bijeen geroepen en er is afgesproken dat de boa’s en jeugdwerkers de jongeren waarvan de namen genoteerd waren aan te spreken. Dit heeft geholpen. De jongen van 17 is verhuisd naar buiten de gemeente. Het onderzoek naar brandstichting en andere zaken loopt nog en meer aanhoudingen worden verwacht.

Verder was er deze zomer in Vlagtwedde een bewoner die zich in het openbaar schuldig maakte aan ernstige bedreigingen. Hij is in oktober aangehouden en hij zit in verlengde bewaring en komt op 18 december voor de rechter. CDA Westerwolde is blij met deze adequate aanpak en de behaalde resultaten, maar blijft er bij het college op hameren dat de politiezorg in geheel Westerwolde de juiste sterkte blijft houden.

Ingezonden.