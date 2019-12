Stem op de ‘Westerwolder van het Jaar’

WESTERWOLDE – Vanaf vandaag kan gestemd worden op de vijf genomineerden voor de Westerwolder van het Jaar 2019. Stemmen kan tot 31 december 2019.



Burgemeester Jaap Velema: “Er zijn veel Westerwolders die bijzondere dingen doen voor de samenleving. Deze mensen willen we graag in het zonnetje zetten. Zo is het idee voor de verkiezing ‘Westerwolder van

het Jaar’ ontstaan. Ik ben erg benieuwd wie er op 9 januari met de prijs naar huis gaat, want alle vijf genomineerden doen bijzondere dingen. Ik roep u op om uw stem uit te brengen!”



Bijzondere prestaties

Er zijn achttien kandidaten aangemeld voor de titel ‘Westerwolder van het Jaar’. De jury heeft onder toeziend oog van een notaris de volgende vijf inwoners van Westerwolde gekozen als genomineerden:

• Wakeboardster Sanne Meijer uit Bellingwolde won goud tijdens de eerste editie van de ANOC World Beach Games in Qatar. Daarna vloog ze door naar het WK in Mexico, waar ze brons behaalde.

• Mario Timmer uit Ter Apel is twaalf lentes jong, maar al sinds 2016 actief voor mensen die het wat minder hebben in onze gemeente.

• Hans Berg is een zeer betrokken dorpsarts uit Wedde die ook buiten werktijd veel aandacht heeft voor zijn patiënten.

• Trijnie Spa uit Wedde is twaalf jaar bestuurslid van de dorpsraad en heeft daar een onmisbare rol in verschillende functies.

• Ronald Hut uit Ter Apel heeft een belangrijke rol gehad in de organisatie van onder andere de Mud Grunn, de triathlon, de Nieuwjaarsduik en het Marktplein Feest.

Publiek en jury bepalen samen winnaar



De verkiezing ‘Westerwolder van het Jaar’ wordt georganiseerd in samenwerking met de redactie van de

weekbladen de Ter Apeler Courant en het Streekblad van NDC mediagroep. Stemmen kan via de websites van deze kranten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde op 9 januari in De Meet in Bellingwolde.



De stemmen van de inwoners en de stemmen van de jury tellen beide voor 50%. De jury bestaat uit de volgende personen: Harm Jan Pleiter uit Vlagtwedde, Sjak Kwak uit Sellingen, Janine Porrenga uit Ter Apel, Annie Stukje uit Wedde, Bart Kruizinga uit Bellingwolde, Sabina Weeke uit Blijham, Tamara Wisman uit Ter Apel, Erik Rouppe uit Vriescheloo en redacteur Paul Abrahams van NDC mediagroep.

