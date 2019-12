Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Smeerling-Ter Wupping

SMEERLING, TER WUPPING – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een Ommetje rond

Smeerling-Ter Wupping

Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman van de wandeling die vanmorgen is gemaakt met 60 wandelaars in de omgeving Smeerling-TerWupping.

Wandeling De Smilke (Smeerling) – TerWupping- Giezelbaargbloazer Jan Bossen 8/10 km.

Startpunt: Gasterij Natuurlijk Smeerling te Smeerling.Wandelaars werden verrast met optreden van een van de Giezelbaargbloazers Jan Bossen.Jan wandelt regelmatig mee en Jan is gevraagd wil je wel ene keer uitleg geven over de Midwinterhoorn, dat wilde hij wel. Zie onderstaande link filmpje voor uitleg en het bespelen van de hoorn.

De wandeling liep door de velden naar TerWupping en onderweg genieten van de stelranden.heidevelden,Oude loop en gloeiende bossen. Hopelijk blijft Roege Wilt in één van zijn vele holen.

Wetenswaardigheden:

Smeerling: (Gronings: De Smilke) Smeerling bestaat uit acht verspreide Westerwoldse boerderijen die samen een beschermd dorpsgezicht vormen. Smeerling is een essenzwemdorp, het is ontstaan uit een ander dorp, namelijk Onstwedde omdat de essen van dat dorp niet voldoende voedsel meer opleverden. Een verhoging van het terrein aan de westzijde van Smeerling, pal aan de zuidzijde van de N365, wordt de Galberg of op zijn Gronings Galbaarg genoemd. Hier heeft in de middeleeuwen een galg gestaan, waaraan veroordeelden worden opgehangen. Deze galg lag vlak bij een belangrijke doorgaande weg om voorbijgangers eraan te herinneren de rechte weg niet verlaten. In deze zelfde verhoging zijn restanten van een urnenveld gevonden. Anno 2004 is deze heuvel een extensieve akker in eigendom van Natuurmonumenten. Ten zuiden van Smeerling is in het dal van de Ruiten-Aa een oude koevoorde met een aangelegde bedding van veldkeien aangetroffen.De jachtrechten van Smeerling worden nog steeds verhuurd door de boerrichters, een organisatie die stamt uit de tijd dat de marken nog functioneerden.

Ter Wupping: is een gehucht. Het gehucht omvat een aantal boerderijen en een enkel huis. De herkomst van de naam Ter Wupping is onduidelijk. Soms wordt vermeld, zoals in de folder van Staatsbosbeheer over de rondwandeling in dit gebied, dat het afkomstig zou zijn van het woord wip, dat kraan betekent. Schepen zouden hier geladen en gelost worden. Maar vermoedelijk was de Ruiten Aa voor scheepvaart ongeschikt omdat hij te ondiep en te smal zou zijn en in de zomer ook nog eens vrijwel droog viel. Bovendien lag er een elzenbroekbos omheen. En als de Ruiten A ongeschikt was, dan geldt dat in nog sterkere mate voor het Oosterholts diepje.

Roege Wilt – Misdragingen:List en bedrog, dood en verderf. De mythologische minkukel Roege Wilt strooide er kwistig mee in zijn leefgebied rond de Roege Baarg in Ter Wupping. Buurtbewoners, geestelijken en gezagsdragers, ze waren voor Roege Wilt allemaal gelijk: slachtoffers van zijn misdragingen.

Wandeling vanuit Gasterij Natuurlijk Smeerling door de velden naar TerWupping. Waar we genieten van de steilranden, heideveld, Oude loop en glooiende bossen. Hopelijk blijft Roege Wilt in één van zijn vele holen.

Wandeling met een special gast: Jan Bossen, een van de Giezelbaargbloazers. Jan wandelt regelmatig met ons mee en we hebben Jan gevraagd neem jouw hoorn eens een keer mee.

En zo is het geschied hedenmorgen. Er werd een gedicht over “Middewinter” voorgelezen en de wandeling werd vervolgens aangeblazen.

Foto’s: Jan Bossen

Verslag Ooldrik Modderman HIER vindt u de foto’s van Ooldrik Modderman.