Voedselbank De Wijnstok – Food For Free Foundation ontvangt Vrijwilligerserkenning

SELLINGEN – Op de feestavond voor de vrijwilligers heeft Voedselbank De Wijnstok – Food For Free Foundation door Rzijn de Vrijwilligerserkenning uitgereikt gekregen.

Gisteravond werd voor de vrijwilligers van Voedselbank De Wijnstok een feestavond georganiseerd. Na de maaltijd kregen de vrijwilligers door Esther Dulfer, namens Rzijn, een grote doos met gebak, het certificaat van erkenning en de bijzondere sleutelhangers voor alle vrijwilligers van De Voedselbank De Wijnstok – Food For Free Foundation.nl uitgereikt.

Esther Dulfer was onder de indruk van alles wat deze voedselbank in en ver buiten Sellingen allemaal doet voor 50 tot 100 gezinnen. Veel bijzondere verhalen van de aanwezige vrijwilligers kreeg ze te horen. Zes dagen per week zorgen drie chauffeurs dat vier grote vriezers steeds weer goed vol zijn. Ook brengen ze het voedsel naar de voedsel afgifte punten in Musselkanaal, Emmen, De Snuffelschuur in Sellingen enz. Andere afgiftepunten zoals De Gouden Poot in Vlagtwedde halen zelf hun pakketten op. Ook de net afgeronde hulpactie voor een gezin in Almelo in nood is door De Wijnstok, Food For Free Foundation.nl en een organisatie uit Emmen succesvol afgerond. .

De voedselbank De Wijnstok-Food For Free Foundation.nl in Sellingen is in februari 2018 gestart. Elke week weer ontvangen de cliënten op dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur een groot voedselpakket. Hierin zit: Vlees, brood, zuivelproducten, lang houdbaar voedsel, enz. Onze Voedselbank is voor iedereen die niet geholpen kan worden. Cliënten kunnen de voedselpakketten ontvangen totdat ze elders ook een voedselpakket kunnen ontvangen of als ze door verbetering van de situatie geen voedselpakket nodig hebben. Ze vragen van de cliënten slechts een kleine bijdrage van € 2,00 voor het voedselpakket. Dit is voor de kosten van het dagelijks ophalen van het voedsel en voor de gekoelde opslag voor al het voedsel.

De Wijnstok in Sellingen is een protestantse gemeente. Iedereen die tijdelijk of langdurig in een noodsituatie is kan elke week een voedselpakket ontvangen.

Website: www.dewijnstok-nederland.nl

Website: www.degoudenpoot.nl

Ingezonden.

Foto’s: Ron Teunissen en Pieter Palmbergen