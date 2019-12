Werkfestival in Groningen brengt 10.000 werkzoekenden en 300 werkgevers samen op één dag!

GRONINGEN – In navolging op het succes van 2018 wordt op woensdag 13 mei 2020 voor de tweede keer het Werkfestival georganiseerd. Op één dag worden 10.000 werkzoekenden en 300 werkgevers samengebracht op het Suikerterrein in Groningen.

Het succes van vorig jaar heeft arbeidsmarktregio Werk in Zicht, een samenwerking tussen gemeenten en UWV in Groningen en Noord-Drenthe, doen besluiten het Werkfestival nogmaals in de steigers te zetten. Met het festival kiest men voor een radicaal andere aanpak. Alles draait om de ontmoeting, met ted-talks, workshops, doe-activiteiten en het daadwerkelijk ervaren van beroepen. De combinatie met foodtrucks, theater en muziek levert festivalsfeer. Dit is een compleet andere benadering in het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Krapte arbeidsmarkt vraagt om andere insteek

De krapte op de arbeidsmarkt in de regio is groot, tegelijkertijd staan er ook nog mensen aan de kant. Er is een mismatch zichtbaar, bijvoorbeeld in de horeca, zorg, ICT, bouw en techniek. De arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe wil daarom juist hier de uitdaging aangaan om werkgevers, opleiders en werkzoekenden op een andere wijze te verbinden.

“Deze aanpak werkt”

Carine Bloemhoff, bestuursvoorzitter Werk in Zicht en wethouder gemeente Groningen:

“Vanwege de krapte op onze arbeidsmarkt kiezen we bewust voor een prikkelende en inspirerende ontmoeting. Op deze manier zien de bezoekers en standhouders kansen die ze normaal ontgaan. Werkzoekenden worden zich bewust van bijvoorbeeld de mogelijkheid van maatwerkscholing in combinatie met een baangarantie. Werkgevers zien door de doe-activiteiten de talenten van de bezoekers, in plaats van alleen ervaring op papier. De resultaten van het vorige Werkfestival spreken voor zich. Deze aanpak werkt.”

Resultaten vorige Werkfestival

Het vorige Werkfestival werd bezocht door 11.300 mensen. Negentig procent van de bezoekers vond het festival meer dan de moeite waard. Een kleine 400 mensen zijn gestart met werk en rond de 100 met een opleiding of een vervolgtraject.

Onder de aandacht bij 10.000 bezoekers

Werkgevers die hun bedrijf en beroep op een inspirerende manier onder de aandacht willen brengen bij 10.000 bezoekers, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het Werkfestival via www.werkfestival.nl.

Ingezonden.