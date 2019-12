Alle huishoudens van Westerwolde betalen hetzelfde bedrag voor inzameling afval

WESTERWOLDE – In 2020 betaalt u 246 euro voor het ophalen en verwerken van uw afval. Dit is een vast bedrag. U betaalt niet (meer) per leging van de grijze of groene container. Het bedrag staat op de jaarlijkse belastingaanslag die u eind februari per post ontvangt.

De afgelopen drie jaar zijn uw kosten voor afval niet gestegen. Een van de redenen daarvoor is de gemeentelijke herindeling. Vanwege deze herindeling was een tariefwijziging niet mogelijk. Intussen zijn de kosten voor de gemeente voor het halen en verwerken van afval wel gestegen. Zo moeten zij als gemeente onder andere meer belasting betalen aan het Rijk (dit bedrag is meer dan verdubbeld) en maken ze meer kosten doordat de hoeveelheid afval van inwoners toeneemt als gevolg van de economische groei. Deze zaken verklaren waarom u in 2020 meer gaat betalen voor afval. Overigens moeten alle gemeenten in Nederland de afvalstoffenheffing verhogen.

De afvalstoffenheffing is kostendekkend. Dit betekent dat alle kosten die de gemeente maakt om afval op te halen en te verwerken, doorberekend worden in de tarieven. Het geld dat ze innen via de afvalstoffenheffing mogen ze volgens de wet alleen maar uitgeven aan afval en niet aan andere zaken. Als de kosten die de gemeente moet maken mee of tegenvallen, dan daalt of stijgt het tarief van het jaar erop.

Bron: Gemeente Westerwolde