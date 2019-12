Bibliotheek Stadskanaal best presterende bibliotheek van Nederland

STADSKANAAL – Vanmorgen maakte bibliotheekgoeroe Mark Deckers op zijn website bekend dat Bibliotheek Stadskanaal dit jaar de Mark Deckers-bokaal wint. Dat betekent dat Bibliotheek Stadskanaal de best presterende bibliotheek van Nederland is. “Dit is niet alleen fantastisch nieuws voor Stadskanaal zelf, maar voor het noorden in het algemeen.”, aldus Rachel van den Hoogen, directeur van Biblionet Groningen.

Feestelijke uitreiking

Op vrijdag 20 december om 15.00u vindt er een feestelijke uitreiking plaats in Bibliotheek Stadskanaal. Wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal, directeur Rachel van den Hoogen en manager Markt & Innovatie Jacqueline Roelofs van Biblionet Groningen zullen alle medewerkers en vrijwilligers feliciteren. En Mark Deckers zelf komt langs om de officiële oorkonde uit te reiken en te vertellen over zijn onderzoek. Tot slot zal er een videoboodschap te zien zijn van Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de Provincie Groningen, die onder andere de thema’s Cultuur en Dienstverlening in haar portefeuille heeft.

Bibliotheek Stadskanaal grote winnaar

Welke bibliotheek de jaarlijkse Mark Deckers-bokaal verdient, bepaalt Deckers aan de hand van vier verschillende factoren: het aantal uitleningen per lid, het percentage inwoners dat lid is, het aantal bezoeken per inwoner en het aantal activiteiten per duizend inwoners. Bibliotheek Stadskanaal scoorde op alle fronten zeer goed, bemachtigde wat betreft aantal uitleningen per lid en aantal bezoeken per inwoner zelfs plek 8 en plek 15 in de landelijke top-15 en behaalde zo het hoogste gemiddelde. Ook het geheel van bibliotheken van Biblionet Groningen scoort goed en rekent Deckers tot de twintig best presterende bibliotheken van Nederland.

Mark Deckers

Deckers is bibliothecaris en strategisch adviseur bij netwerkorganisatie Rijnbrink in Deventer, maar staat in de bibliotheekwereld vooral bekend als de man die alle bibliothecaire ontwikkelingen scherp in de gaten houdt. Hij analyseert onder andere uitleencijfers en bezoekersaantallen en publiceert op zijn website blogs en lijstjes over de best scorende Nederlandse bibliotheken.

