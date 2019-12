Dineke neemt na 30 jaar afscheid als doktersassistente

VLAGTWEDDE – Aanstaande dinsdag neemt Dineke van Hateren afscheid als doktersassistente bij de huisartsenpraktijk van dokter Postma.

Op 1 januari 1990 kwam Dineke in dienst bij dokter Bangma in Vlagtwedde. Daarna volgenden dokter Blanksma, een huisarts in Sellingen en dokter Been. Toen dokter Postma de praktijk in 1998 overnam bleef Dineke voor hem werken. En dat doet ze tot nu nog.

Per 1 januari neemt ze afscheid; Dineke gaat met pensioen. Voor haar en ook voor haar werkgever en collega’s een hele verandering. Dokter Postma schrijft op Facebook: ” Lieve Dineke, voor ons ben je veel meer dan doktersassistente in de huisartsenpraktijk. We hebben in de ruim 21 jaar dat we samen hebben gewerkt veel mooie maar soms ook verdrietige momenten met elkaar gedeeld en daarvoor willen we jou heel erg bedanken. We gaan jouw trouwe, hulpvaardige en zorgzame aanwezigheid in ons team missen. De rol van teamoudste heb je met veel liefde en aandacht voor ons allemaal vervuld”.

Dinsdag 24 december van 14.00-16.00 uur kunnen de patiënten afscheid komen nemen van Dineke en met haar proosten op een fijne toekomst!



Foto’s: Bé Eelsing