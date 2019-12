Geboorteaangifte straks ook mogelijk in Scheper Ziekenhuis

EMMEN – Treant Zorggroep en Gemeente Emmen gaan hun dienstverlening uitbreiden. Ouders kunnen vanaf 6 januari 2020 hun pasgeboren kindje, die in het Scheper Ziekenhuis is geboren, inschrijven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het ziekenhuis. Op de vierde verdieping van het ziekenhuis is een geboorteloket gevestigd van de Gemeente Emmen. Ouders hoeven daardoor niet langer naar het gemeentehuis.

De gemeente opent het geboorteloket in het Scheper Ziekenhuis omdat hier veel vraag naar is. Het geboorteloket is een extra dienstverlening voor de ouders van pasgeboren kinderen. Burgemeester Eric van Oosterhout over de opening van het loket: “Niet altijd zijn ouders in de gelegenheid om naar het gemeentehuis te komen om hun kind aan te geven. Fijn dat we hier met dit loket onze dienstverlening kunnen uitbreiden. Het leuke van aangifte doen in het ziekenhuis is dat de moeder hier makkelijker bij aanwezig kan zijn. Ook voor alleenstaande moeders is het een praktische oplossing.

Openingstijden

Het geboorteloket in het Scheper Ziekenhuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 11:00 uur. Een ambtenaar van de Gemeente Emmen is dan aanwezig om de aangiftes te verwerken. Net als bij het gemeentehuis moet vooraf een afspraak worden gemaakt, dit kan bij de verpleegkundige die aanwezig was bij de bevalling.

Extra service

“We zijn ontzettend blij dat we ouders deze service kunnen aanbieden. Het is voor hen erg praktisch dat zij hun pasgeboren kleintje op dezelfde verdieping van het ziekenhuis kunnen aangeven” vertelt Tineke Jonker, obstetrie- en gynaecologieverpleegkundige bij Treant Zorggroep.

