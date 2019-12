Kerstkaarten van kleuters OBS De Clockeslach voor bewoners Bolderbörg

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 19 december 08.00 uur. Door Jules

VRIJ ZONNIGE DAG

Gisteren viel het met de zon nogal tegen, maar vandaag zit het mee want het is vrij helder en dus wordt het vrij zonnig. Wel is er hoge bewolking maar de maximumtemperatuur is 12 a 13 graden. De wind waait uit zuidoost en is matig, windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht raakt het bewolkt maar het is nog wel droog, in de loop van morgenochtend gaat het af en toe regenen. Minimum vannach rond 9 graden. Morgenmiddag valt er soms ook wat regen maar morgenavond is het droog met opklaringen. Maximum morgen nog rond 12 graden.

In het weekend is de zaterdag meest droog met opklaringen, zondag valt er af en toe regen. Na het weekend licht wiseslvallig en op de kerstdagen meestal droog met wat zon, en niet alteveel wind.