DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Haren

Tussen zondagmiddag twaalf uur en woensdagmiddag twee uur is een poging tot inbraak geweest bij het Martin-Luther-Haus van de Evengelische gemeente Haren. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Surwold

De politie van Papenburg heeft gisteren na intensief speurwerk een 35 jarige man aangehouden. Hij wordt er van verdacht zondagavond om negen uur het tankstation aan de Hauptstraße in Surwold te hebben overvallen. Dit gebeurde toen een medewerkster het tankstation wou afsluiten. Ze werd door een man met een wapen bedreigd en gedwongen het tankstation weer binnen te gaan en de dagopbrengst af te geven. Vervolgens werd zij in een ruimte opgesloten.

De man is eveneens verdachte van drie andere roofovervallen. De politie denkt dat hij het betreffende tankstation in Surwold ruim een jaar geleden ook heeft overvallen. De twee andere overvallen op tankstations vonden in februari en oktober dit jaar plaats.

In alle vier gevallen bedreigde hij de medewerksters met een mes en eiste dat ze het geld uit de kassa aan hem overhandigden.

De verdachte is voorgeleid aan de Officier van Justitie en zit in voorarrest.

Surwold, Sögel

Vannacht is een 42 jarige man aangehouden die er van wordt verdacht sinds april meerdere vernielingen te hebben gepleegd aan openbare gebouwen in Surwold. De man werd op heterdaad betrapt toen hij bij het gemeentehuis vernielingen wilde plegen. Agenten van de korpsen Hümmling en Lingen hielden het gebouw in de gaten. Toen een gemaskeerde man met bepaalde stukken gereedschap naar het gebouw liep, werd hij door de agenten overmeesterd en naar het politiebureau gebracht.

De man werd vanmorgen verhoord. Hij bekende 24 keer vernielingen te hebben aangericht bij het gemeentehuis en een bushalte in Surwold. De schade wordt op 15.000 euro geschat. De man verklaarde de vernielingen te hebben gepleegd uit frustratie over zijn woonsituatie en afgewezen asielaanvraag. De man is na verhoor weer op vrije voeten gesteld.