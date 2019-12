Nieuwjaarswandeling Boomkroonpad voor Singles

BORGER – Op zondagmiddag 5 januari organiseert Joyce Boerkoel van Relatiebemiddeling IndiviDuo weer een wandeling. Alle singles zijn welkom om hieraan deel te nemen. Het is niet nodig om eerst lid te worden. Om 12:30 uur worden de deelnemers ontvangen met een kop koffie of thee. Na een eerste kennismaking gaan de wandelaars op pad voor een wandeling van 10 km.

Dit keer wordt gewandeld in de boswachterij Gieten-Borger. We wandelen over het strand langs ’t Gasselterveld, door dennenbossen waar vroeger kale stuifduinen waren en langs heide. De route loopt zelfs over Het Boomkroonpad langs de toppen van de bomen. Zo bekijken we het bos vanuit een heel andere kant. Nu de meeste bladeren op de grond liggen, hebben we het beste uitzicht.

Bij terugkomst kun je je weer opwarmen in het restaurant en napraten met de groep.

Graag vooraf aanmelden via www.individuo.nl/activiteiten zodat we voldoende kaarten hebben voor het Boomkroonpad. Voor meer inlichtingen bel Joyce Boerkoel op 06-28633962 of kijk op de website.

