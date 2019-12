Omgevingsvergunningen aangevraagd voor ecologische verbindingszone natuurgebieden Westerwolde – Eems

WESTERWOLDE – Voor het inrichten van een ecologische verbindingszonde tussen natuurgebieden in Westerwolde en de Eems zijn omgevingsvergunningen aangevraagd.

Deze week stond er een aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen op Overheid.nl. Dit waren voor het vellen van houtopstand in het gebied de Lethe rond de Oudelaan, Bellingwolde voor zeven stroken bos/begroeiing, het bouwen van een grondkering of damwand in de Lethe rond de Oudelaan en nabij Hoofdweg 2, Bellingwolde en de inrichting van een ecologische verbindingszone Lethe / faunapassage.

Navraag bij gemeente Westerwolde leverde de volgende informatie op:

Het gaat bij die aanvragen voor omgevingsvergunningen om werkzaamheden aan het gebied omtrent de waterhuishouding. Er moet een aantal voorzieningen worden aangebracht voor de totstandkoming van een ecologische verbindingszone voor dieren. Dit is onderdeel van een groter overkoepelend project: ‘Grensoverschrijdende ecologische verbinding’, dat loopt tot september 2020.

Dit beoogt de ontwikkeling van een grensoverschrijdende ecologische verbindingszone, met als doel de natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa in Nederland te verbinden met het watersysteem en de natuurgebieden langs de Eems in Duitsland. Hierdoor ontstaat er een robuust, grensoverschrijdend natuurnetwerk waarin Europees beschermde soorten als otter, bever en ringslang zich kunnen verplaatsen.

Door relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen in het tussengelegen gebied kunnen hier de natuurwaarden worden verstrekt. Op deze wijze ontstaat in oost-west richting een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden als ‘ecologische schakel’ tussen de Nederlandse natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland. Er ontstaat een robuust, grensoverschrijdend netwerk van “gewone” en Natura 2000 natuurgebieden.

Naast een ecologische inrichting zal worden onderzocht of er in hetzelfde tracé ook een recreatieve route kan worden ingepast. Gezien de ligging van enkele oude verdedigingswerken (‘schansen’) in het gebied zou dit mogelijk een aantrekkelijke wandelroute kunnen opleveren.

Door de samenwerking in het project tussen Duitse en Nederlandse partijen vindt kennisuitwisseling en-ontwikkeling plaats; Nederlandse partijen leren in het project van de Duitse aanpak en omgekeerd.