Vierde editie WILDnights in WILDLANDS

EMMEN – Van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 is WILDLANDS Adventure Zoo Emmen ook in de avonduren geopend tijdens de vierde editie van WILDnights. In de kerstvakantie kunnen bezoekers na zonsondergang de spannende werelden Jungola, Serenga en Nortica binnen en start een avondexpeditie vol onverwachte ontmoetingen in het donker.

Tijdens deze vierde editie is voor het eerst heel Nortica open en kunnen bezoekers het nieuw geopende Raccoon Creek, houtzagerij en Sonar Station bezoeken in de avonduren. Ook zijn er nieuwe activiteiten toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een waterprojectie in de Nijlpaardenpoel, een blacklight route met fantasiefiguren in Jungola en een ‘Geluiden in de Nacht’ speurtocht. Op verschillende plekken in het park zijn foodpleinen met foodtrucks en kunnen bezoekers een extra spannende achtbaanrit in het donker maken. Deze editie is er voor de hele familie de nieuwe magieshow ’t Suykerhuys te bekijken. En net als vorig jaar wordt WILDnights elke avond afgesloten met een spectaculaire licht- en lasershow op het Kompasplein.

WILDnights is van 21 december t/m 5 januari dagelijks van 16.00 tot 21.00 uur, behalve op 25 en 31 december en 1 januari.

Ingezonden door Wildlands