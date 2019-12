Bibliotheek Stadskanaal best presterende bibliotheek van Nederland!

STADSKANAAL – Niet een van de bibliotheken uit de grote steden, maar Bibliotheek Stadskanaal is de best presterende bibliotheek van Nederland!

Vandaag reikte bibliotheekgoeroe Mark Deckers zijn Mark Deckers-bokaal uit aan het enthousiaste Stadskanaalteam. In zijn blog noemt hij de bibliotheek “Nederlands Kampioen Allround Bibliotheekwerk.” Met andere woorden: Bibliotheek Stadskanaal is de Sven Kramer van de bibliotheekwereld.

Feest in Stadskanaal

Champagne, hapjes, een enthousiast vertellende Mark Deckers en een heleboel felicitaties: het team van Bibliotheek Stadskanaal werd vrijdag 20 december flink in het zonnetje gezet. Wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal en bestuurder Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen spraken lovend over de energie en werklust van alle medewerkers en vrijwilligers. “Ik ben enorm trots op deze prijs,” zegt Van den Hoogen. “Wat een prachtige waardering voor het team en de vrijwilligers van Bibliotheek Stadskanaal zo aan het eind van het jaar.” Ook Hamster is enthousiast: “Een geweldige prestatie! In onze regio wonen veel mensen die moeite hebben met lezen. Voor hen en alle andere inwoners is de bibliotheek een waardevolle voorziening.” Gedeputeerde van Groningen Mirjam Wulfse, die onder andere het bibliotheekwerk in haar portefeuille heeft, bracht in een videoboodschap haar complimenten over: “Jullie hebben echt keihard gewerkt, dus ik denk dat dit een prachtige opsteker is!”

Mark Deckers: bibliotheekgoeroe

Voor wie Mark Deckers niet kent: Deckers is bibliothecaris en strategisch adviseur bij netwerkorganisatie Rijnbrink in Deventer, maar staat in de bibliotheekwereld vooral bekend als de “bibliotheekgoeroe” die alle bibliothecaire ontwikkelingen scherp in de gaten houdt. Hij analyseert onder andere uitleencijfers en bezoekersaantallen en publiceert op zijn website blogs en lijstjes over de prestaties van alle Nederlandse bibliotheken. Het afgelopen jaar stelde hij vijf verschillende top-15-lijsten samen, gebaseerd op verzamelde cijfers van de Koninklijke Bibliotheek. Zijn eindlijst met de twintig best presterende bibliotheken van 2019 verscheen op 19 december op zijn site. Bibliotheek Stadskanaal staat op nummer één, maar ook alle andere bibliotheken van Biblionet Groningen behoren, met een mooie zeventiende plaats, tot de top-20.

Nederlands Kampioen Allround Bibliotheekwerk

Welke bibliotheek de jaarlijkse Mark Deckers-bokaal verdient, bepaalt Deckers aan de hand van vier verschillende factoren: het aantal uitleningen per lid, het percentage inwoners dat lid is, het aantal bezoeken per inwoner en het aantal activiteiten per duizend inwoners. Bibliotheek Stadskanaal scoorde op alle fronten zeer goed, bemachtigde wat betreft het aantal uitleningen per lid en het aantal bezoeken per inwoner zelfs de achtste en vijftiende plek in de landelijke top-15 en behaalde zo het hoogste gemiddelde. “Zoals je met schaatsen wereldkampioen wordt als je alle afstanden goed kunt schaatsen, zo kun je bij deze index alleen goed scoren als je dat in de volle breedte doet,” stelt Deckers in zijn blog. “Stadskanaal is dus Nederlands Kampioen Allround Bibliotheekwerk! Een knappe prestatie!”

Rooskleurige toekomst voor bibliotheken

In zijn blog van 11 december 2019 concludeert Deckers dat het aantal landelijke bibliotheekbezoekers stijgt. Een verklaring daarvoor is dat bibliotheken steeds meer verschillende functies krijgen. De bibliotheek van nu is “een verblijfplaats voor ontwikkeling, educatie en debat,” zo schrijft hij. Biblionet Groningen onderschrijft die stelling en werkte de afgelopen jaren volop aan de bibliotheek van de toekomst. “Onze bibliotheken zijn ontmoetingsplaatsen waar je nieuwe dingen kunt leren en ontdekken of gewoon even lekker de krant kunt lezen met een kopje koffie. Dat Bibliotheek Stadkanaal dankzij haar veelzijdigheid de Mark Deckers-bokaal wint en Biblionet Groningen bovendien de zeventiende plek behaalt, is dan ook een flinke steun in de rug. Op naar nog betekenisvollere bibliotheken in 2020!”, aldus de trotse Biblionet Groningen-bestuurder Rachel van den Hoogen.

Op foto: “karin-koning_mark-deckers_ineke-hulsker” ziet u links Karin Koning en rechts Ineke Hulsker: twee medewerkers van Bibliotheek Stadskanaal. Ineke Hulsker nam op de dag van de uitreiking, na 45 jaar, afscheid van de bibliotheek. In het midden ziet u Mark Deckers met de oorkonde en de bokaal.

Op foto: “mark-deckers_rachel-van-den-hoogen_jacqueline-roelofs” ziet u links Mark Deckers en rechts Rachel van den Hoogen (bestuurder Biblionet Groningen) en Jacqueline Roelofs (manager Markt & Innovatie bij Biblionet Groningen).

Ingezonden

Foto’s: Biblionet en Ronny