Diana neemt afscheid als beheerder van dorpshuis De Voortgang

WEDDE – Per 1 januari aanstaande neemt Berend Koopman het stokje van Diana Tempel-Kiewiet over bij dorpshuis De Voortgang in Wedde.

In 2006 werd Diana Kiewiet de beheerder van dorpshuis De Voortgang in Wedde. Voor haar was dit geen onbekende plek; haar ouders waren er tot 2001 de beheerders. Veertien jaar is zij er nu de gastvrouw, dit tot grote tevredenheid van het bestuur en gebruikers van De Voortgang.

Dit jaar is er het een en ander veranderd in Diana’s leven. Zo is zij deze zomer getrouwd met Klaas en gaat ze nu als Diana Tempel door het leven. Ook heeft zij besloten te stoppen met het runnen van het dorpshuis.

Het bestuur startte een sollicitatieprocedure. Er waren elf belangstellenden, vertelt bestuurslid Trijnie Spa. Met een aantal werden gesprekken gevoerd en de keus is gevallen op Berend Koopman en zijn vrouw Jannie uit Blijham.

Berend is geen onbekende in de horecawereld. In het Bedrijvencentrum in Blijham is hij, samen met Jannie, de uitbater van Eetcounter B en J. En dit blijft ook zo.

Donderdagavond nam het buurthuisbestuur, wat bestaat uit voorzitter Meike Stedema, vice-voorzitter Meme Sterenborg, secretaris Trijnie Spa, penningmeester Sina Teuben en leden Geert Dekker en Hendrik van der Veen, afscheid van Diana en Klaas. Zij werden, uiteraard in het Gronings, toegesproken door Meike Stedema. Diana kreeg een speciale koektrommel met inhoud, een “Poetsmiep” en een cadeaubon uitgereikt. Vervolgens droegen de bestuursleden nog een “gedicht” voor.

Het nieuwe beheerdersechtpaar werd welkom geheten. Berend kreeg een symbolische welkomstcadeau overhandigd, wat bestond uit een zak met 2.000 nieuwe grijze consumptiemunten. De huidige rode munten zijn nog tot aanstaande zaterdag 21 december geldig. Dan wordt in De voortgang van 15.00 tot 18.00 uur een kerstmarkt georganiseerd.

Wilt u ook kennismaken met Berend en Jannie? Dit kan tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari vanaf 20.00 uur.

Foto’s: Catharina Glazenburg

