Ter Apel – Durf jij de uitdaging aan om samen het nieuwe jaar in te duiken in Ter Apel?

Op 1 januari 2020 om 12:00 uur organiseert de Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius weer de jaarlijkse Nieuwjaarsduik op Camping Moekesgat, Heembadweg 17 in Ter Apel. Net als voorgaande jaren wordt er gedoken voor een goed doel in Ter Apel. Dit jaar is het goede doel de Welzijnsorganisatie Woonservicecentrum Kloosterheerd van Zorggroep Meander. Zorggroep Meander zal ook zelf met een groep deelnemers mee gaan doen. Het doel is om het evenement groter te laten worden en dit jaar gaat men voor 100 deelnemers. Het geldbedrag dat voor het goede doel wordt beschikbaar gesteld wordt door lokale ondernemers ingelegd. De deelname is gratis en de inschrijving is om 11:30 uur in de Beachhouse van Camping Moekesgat.

Het startschot wordt om 12:00 uur door Burgemeester Velema gegeven en er zullen ook een aantal wethouders aanwezig zijn. Of zij ook een frisse Nieuwjaarsduik nemen weten we niet, maar hun aanwezigheid wordt natuurlijk erg op prijs gesteld.

Voorgaande jaren was het de bedoeling dat men het water inging en dan een frisse duik nam. Dit jaar gaat het iets spectaculairder, de deelnemers zwemmen naar een drijvende ponton waar men een glaasje warme chocolademelk of Moekesgatwotter krijgt te drinken en daarna weer terug zwemt en snel de warmte op zoekt. Na afloop zijn er heerlijke warme versnaperingen te verkrijgen, zoals warme chocolademelk, Gluhwein, broodje rookworst en snert.

De organisatie hoopt voor veel deelnemers en toeschouwer op de Nieuwjaarsduik te ontmoeten om tevens elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te wensen.

