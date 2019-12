Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 20 december 08.00 uur. Door Jules

LATER WAT REGEN

Het is vanochtend nog droog met een paar opklaringen, maar hooguit geeft dat een flets zonnetje. Vanmiddag gaat het af en toe regenen en het wordt ongeveer 13 graden. De wind is vandaag matig tot vrij krachtig uit zuidoost tot zuid: dat is windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht waait de wind uit zuid tot zuidwest en is het meestal droog met wat opklaringen. Ook morgen is het meest droog en er is dan regelmatig wat zon, pas in de nacht van zondag gaat het weer regenen. Maximum morgen rond 9 graden, en een matige zuidenwind.

Zondag is overwegend bewolkt met af en toe regen en ongeveer 8 graden. Volgende week is het licht wisselvallig met 6 graden en vooral na maandag flinke opklaringen.