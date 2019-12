Lathen Duitsland – Volleybalsters Raspo Lathen te gast bij Lycurgus Groningen

Tijdens een behandeling door een goed door moeder natuur bedeelde kapster uit het nabij Westerwolde gelegen Lathen Duitsland kwam het gesprek op volleybal in stad Groningen.

Wat bleek? De plaatselijke volleybalclub Raspo Lathen wordt getraind door Rob Hukema (Ter Apel) en Jannes Hilverts (Kropswolde).

Vrij uniek in onze grensregio.

In overleg met Theo Sikkema (bij Lycurgus belast met mediacontacten en externe communicatie) werd razendsnel een arrangement samengesteld, waardoor leden van Raspo Lathen onder aantrekkelijke voorwaarden de Europese wedstrijd van Lycurgus tegen het Hongaarse Fino Kaposvar konden bijwonen.

Hierop werd zodanig enthousiast gereageerd dat gisteravond een delegatie van 25 personen, met name jeugdige speelsters, kon worden verwelkomd in het sfeervolle en kolkende MartiniPlaza.

Trainer Rob Hukema verwoordde de ervaringen na afloop als volgt: “De Raspo-dames hebben genoten. Van de sprong- en slagkracht, de servedruk, van de wedstrijd en van zaken erom heen, zoals de man met de blauwe pruik en de groep Donitassers en hun dextro break”.

Tevens vanavond contacten gelegd over de mogelijkheid om in Lathen eens een clinic te komen geven. Dit idee werd niet onwelwillend ontvangen. Wordt vervolgd.

Na afloop van de wedstrijd stond nog een foto met de Lycurgus-mannen op het programma.

De wedstrijd zelf? 3-0 winst. Lycurgus geen moment in problemen en is Europees een ronde verder. Dan is de Franse topclub Montpellier UC de tegenstander. Volgens Lycurgus-coach Arjan Taaij “├ęcht een topclub, de nummer twee in Frankrijk met veel internationale spelers.”

Wellicht ook voor volleybalclubs uit het aangrenzende Emsland en Ostfriesland reden om eens topvolleybal “um die Ecke” te bewonderen. Lycurgus toonde zich gisteravond een waar gastheer en een uitstekend ambassadeur voor Groningen.

Ingezonden.

Foto: Rob Hukema