De natuur door de ogen van Henk Kamstra

WESTERWOLDE, TER APEL – Regelmatig publiceren wij artikelen over de natuur in Westerwolde op Westerwolde Actueel. Auteur is Henk Kamstra uit Ter Apel. Ook de foto’s zijn van zijn hand.

Mien toentje. Ede Staal zong al ” Der is altied dieverdoatsie veur mie”. Voor de mensen die wat moeite met het Gronings hebben; dieverdoatsie betekent tijdverdrijf of ontspanning.

Toen wij 4 jaar geleden voor het eerst onze nieuwe woning en tuin inspecteerden vielen mij direct de forse hulstbomen op die op de grens met de tuin stonden. De bessen van de hulstbomen trekken niet alleen veel lijsterachtigen aan in de herfst en winter, maar vormen ook een uitstekende schuilplaats voor aanvallen van b.v. de sperwer. Zangvogels willen graag wat dicht struikgewas in de buurt van de voederplaats, waarin ze bij gevaar kunnen vluchten.

Nu was het toentje van Ede Staal meer een groentetuin. Onze tuin is meer een insecten- en vogelvriendelijke tuin met bloemen en bessendragende struiken. Het verbouwen van waikschilde bonen heb ik al lang opgegeven. Ze waren meestal net klaar als wij met vakantie gingen. Bovendien houd ik meer van natuur die zich zelf kan redden.



Koperwieken.

De koperwieken kwamen dit jaar al eind oktober aan om de aanval op de hulstbessen te openen. Begin november kwam een tweede aanvalsgolf van een tiental koperwieken en een enkele merel. Koperwieken herkennen rijpe vruchten doordat deze UV-licht reflecteren. Als je probeert ze te fotograferen valt het op dat ze eerst de bessen tussen de takken opeten en verder van boven naar beneden werken. Ik veronderstel dat dit met de de veiligheid te maken heeft ; tussen de takken en hogerop ben je veiliger voor predatoren als sperwers en katten.

Voor de kerststukjes van mijn vrouw zijn er intussen al lang geen bessen meer te vinden. Als je in de Ter Apeler bossen loopt is de hulst massaal aanwezig. Dit zijn z.g. eiken-hulstbossen op ongestoorde bosbodem met keileem of beekzand in de ondergrond. Lang niet alle struiken hebben bessen. Dit komt omdat bij de hulst of de meeldraden òf de stampers tot ontwikkeling komen. En op de bomen met stampers moeten natuurlijk de rode bessen ontstaan.



Mineerders maken mijnen(-gangen). Let ook eens op de hulstbladeren; het is niet moeilijk om een blad te vinden dat aangetast is door mineerders. Dit kunnen de larven zijn van vlinders , vliegen, bladwespen of kevers. Bij de hulst is dit een vliegenlarve , een made. De made mist de poten en ligt op zijn zijde . De anus zit zit aan de buikzijde en de uitwerpselen komen aan de zijkant van de gang. Nu wordt bij de hulstvlieg de gang meer een soort blaas. Draait de larve zich om, dan belanden de keuteltjes aan de andere kant. Bij vlinderrupsen met pootjes komen de keuteltjes netjes midden in de mijngang terecht. Deze hulstvlieg is de enige mineervlieg die als made overwintert.



Bij de hulstbladeren valt het op dat, naarmate de boom of struik ouder wordt, de bladeren meer een gave rand hebben . Ook de bladeren die hoger zitten zijn meer gaafrandig. Dit is waarschijnlijk te verklaren als een bescherming op reikhoogte tegen vraat van zoogdieren. Vroeger werden de jonge , stekelige struiken ook wel gebruikt om de schoorsteen te vegen.



Nestkasten inzetten tegen de eikenprocessierups.

Gisteren hoorde ik dat een groepje mannen in De Maten op initiatief van Henk Groen nestkasten gaat maken en ophangen in De Maten. Een bijzonder goed initiatief om de eikenprocessierups te bestrijden. Eigenlijk zou ieder, die aan een weg met eiken woont, één of twee nestkastjes voor koolmezen moeten ophangen en deze ook in de herfst even moeten schoonmaken. Kwijtraken doen we de de eikenprocessierups daarmee niet, maar we kunnen de schade wel beperken. Een koolmeeskast maken is niet zo moeilijk. De maten zijn ongeveer 27cmx15cmx15cm. Laat het dak een beetje oversteken aan de voorzijde. Laat het voorpaneel d.m.v een paar schroeven of spijkers scharnieren aan de bovenzijde. Maak aan één zijkant een gaatje onder om met een schroef het voorpaneel vast te zetten . Als je het voorpaneel omhoog klapt kun je het nestkastje gemakkelijk schoon maken met b.v. een verfkrabber. De opening voor koolmezen moet minimaal 30 mm. en maximaal 32 mm zijn. Ook ’s winters maken de koolmezen ’s nachts gebruik van de nestkasten. Je zult er echter nooit meer dan één koolmees in vinden.





Namens IVN Westerwolde-Oldambt wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020.

Tekst en foto’s: Henk Kamstra