Een swingend eerbetoon aan ‘The birthplace of Rock & Roll’

WINSCHOTEN – Bent u groot liefhebber van de muziek van Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash en B.B. King? Deze grootheden zijn ontdekt door Sam Philips, de oprichter en eigenaar van platenlabel ‘Sun Records’. Het label had als thuisbasis Memphis, Tennessee: de stad waar vele muziekstijlen zijn ontstaan, waaronder rock-‘n-roll. Een getalenteerde, jonge cast zingt en speelt met verve de wereldhits van de grote artiesten van Sun Records. De voorstelling ‘Where Rock & Roll was born’ is vrijdag 10 januari te zien in De Klinker.

De wervelende productie ‘Sun Records – The Concert’ vertelt het verhaal van de ‘Memphis Recording Service’ oftewel: Sun Studio te Memphis, Tennessee. Deze plek wordt gezien als de absolute bakermat van de rock-‘n-roll en hedendaagse muziek. Onder de bezielende leiding van oprichter en eigenaar Sam Philips wist deze kleine studio met platenlabel zich wereldwijde faam te vergaren. Sam trok zich niets aan van de apartheid in Amerika en was wild van de overwegend donkere ‘rhythm & blues’. Hij was op zoek naar vernieuwing in de muziek en nam veelal artiesten op die buiten Memphis werden geboycot door de mainstream radiostations en platenwinkels. Philips hield vol en mag zich daardoor de ontdekker noemen van heel veel muzikale grootheden, waaronder B.B. King, Howling Wolf, Carl Perkins, Johnny Cash, Rufus Thomas, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en last but not least Elvis Presley.

‘Sun Records – The Concert’ laat de gouden tijden van Sun Records in het theater weer tot leven komen. Deze zeer authentiek geproduceerde voorstelling mag zich dan ook presenteren als de enige productie ter wereld (!) met de officiële toestemming vanuit Sun Records, Memphis, Tennessee.

