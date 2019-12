Gezellige afscheidsreceptie voor penningmeester Anna Rubingh

VEELERVEEN – In een sfeervol verlicht eetcafé Ons Noabershoes konden donderdagavond belangstellenden Anna Rubingh de hand schudden, omdat ze na 23 jaar penningmeester te zijn geweest van de Stichting Dorpshuis Veelerveen-Vriescheloo en ruim 10 jaar van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen, hier per 1 december 2019 mee is gestopt. Afgevaardigden van diverse verenigingen en andere belangstellenden maakten hiervan gebruik.

In het bijzijn van echtgenoot, moeder, kinderen, broer en de andere aanwezigen werden onder het genot van een hapje en een drankje diverse herinneringen opgehaald. Hierbij werd er veel gelachen en soms werd er een traantje weggepinkt.

Voorzitter Pieter Huttinga stond stil bij de afgelopen 23 jaar dat Anna bestuurder is geweest. Zo is zij o.a. één van de grondleggers geweest van de huidige peuterspeelzaal in Veelerveen. Daarnaast in meerdere besturen actief geweest of nog actief, zoals de Vereniging voor Volksfestiviteiten die jaarlijks een feestweek organiseerde en de gymvereniging GVV. Ze heeft de nieuwbouw van het huidige dorpshuis meegemaakt, maar ook de sluiting van O.B.S. De Zuidvenne.

Zij heeft ook gemerkt dat besturen in die 23 jaar is gewijzigd. Destijds was het allemaal wat gemoedelijker, tegenwoordig wordt er meer van je verwacht. Bovendien zijn we als Vereniging voor Plaatselijke Belangen met heel veel dingen bezig die veel tijd en voorbereiding kosten. Door allerlei omstandigheden werd haar dat te veel en is er nu de welverdiende tijd om goed voor zichzelf te zorgen. Bedankt voor alles wat je voor het dorpshuis en Veelerveen hebt gedaan!

Pieter Huttinga

Foto’s: Tedo Swarts en Catharina Glazenburg