DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Sögel

De politie zoekt getuigen van een ongeval wat donderdagavond om half acht in Klein Berßen op de Sögeler Straße in de richting van Sögel plaatsvond. De bestuurder van een donkere personenauto, mogelijk een Audi, wisselde van rijbaan om een voor hem rijdende personenauto en een vrachtwagen in te halen. Een op de linker rijbaan achteropkomende bestuurder van een Toyota stuurde zijn wagen de berm in om een frontale botsing te voorkomen. De auto kwam tegen een boom tot stilstand.

De twee inzittenden raakten zeer ernstig gewond. De bestuurder van de donkere personenauto is doorgereden.

De politie is op zoek naar getuigen. Mogelijk heeft iemand het ongeval met een dashcam gefilmd. Ze worden verzocht de politie in Sögel te bellen.

Weener

Donderdagavond zijn tussen 20.20 uur en 20.30 uur een smartphone en een portemonnee uit een geparkeerde Opel gestolen. Hiertoe werd een van de ramen met een baksteen ingeslagen. De auto stond geparkeerd in de

Mühlenstraße in Weener.

De dader wordt beschreven als een man van ca. 25 jaar met donkere kleding, waaronder een hoodie. Hij had een zaklantaarn bij zich. Hij is te voet gevlucht in de richting van de Süderstraße. Getuigen worden verzocht de politie van Weener te bellen.

Dörpen

De politie zoekt de bestuurder van een zwarte VW Caddy die donderdagmiddag om 16.40 uur betrokken was bij een aanrijding op de parkeerplaats van een drogisterij aan de Hauptstraße in Dörpen. Tijdens het uitparkeren botste de bestuurder tegen een zwarte VW Tiguan, waarvan de bestuurster bezig was de parkeerplaats te verlaten. De persoon in de VW Caddy en/of getuigen worden verzocht zich in verbinding te stellen met de politie in Papenburg.

Surwold

Tussen woensdagavond zeven uur en donderdagochtend half zeven is ingebroken bij twee bedrijfsauto’s, die geparkeerd stonden aan de

Schulstraße in Surwold. Er werden diverse soorten gereedschap en machines gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Donderdagnacht is ingebroken bij een loods aan het Küstenkanal in Surwold. De daders braken een venster open en stolen diverse werktuigen ter waarde van 3.800 euro.

Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.