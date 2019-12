Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 21 december 10.00 uur. Door Jules

Er is vanmiddag nog wat zon maar er komt meer bewolking en gaandeweg is er kans op enkele kleine buien. Het maximum is 9 graden, bij een matige zuidenwind.

Vanavond is het droog en het klaart weer een beetje op, maar vannacht komt er opnieuw meer bewolking en later is er ook kans op regen. Morgen is daarna een vrij bewolkte dag met vooral in de ochtend, en morgenavond, kans wat regen. Maximum rond 8 graden en eerst een zwakke zuidenwind, later een matige tot vrij krachtige westenwind.

Maandag en dinsdag is er de hele tijd een flinke west-zuidwestenwind en het is wisselvallig met af en toe een paar buien, maar de kerstdagen zijn overwegend droog met zonnige perioden, en duidelijk minder wind. Middagtemperaturen dan rond 5 graden.