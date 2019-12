Wandeling Polder Breebaart

TERMUNTEN – Op zondag 29 december organiseert Het Groninger Landschap een wandeling door het prachtige gebied van polder Breebaart, over de zeedijk en de oude binnendijk.

Deze wandeling gaat rondom de hele polder Breebaart, waarbij een stuk over de zeedijk en een stuk over de binnendijk (oude zeedijk) wordt gelopen. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart. Op de Dollarddijk bij de zeehondenkijkwand kijken we of er nog zeehonden zijn te bespeuren. In de polder Breebaart is het volop zomer en zien we de uitbundige plantengroei. Op veel plekken zien we diverse watervogels en steltlopers. De brandganzen die hier de winter hebben doorgebracht, zijn vertrokken naar de noordelijke toendra’s, om daar hun jongen groot te brengen.

Het water in de polder zit vol met stekelbaars en glasaal die onderweg zijn van het zoute zeewater naar de zoete binnenwateren. De stekelbaars plant zich daar voort en de glasaal groeit op tot volwassen paling. Onderweg passeren we de vispassage waar de gids uitleg geeft over het passeren van met name stekelbaars en paling van deze vispassage.

Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, 9947 TB Termunten

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Vergeet uw verrekijker niet.

Ingezonden