Zwarte band voor Daniel Jonker

ASSEN, NIEUWE PEKELA – Vandaag is Daniel Jonker geslaagd voor zijn eerste dan examen. Dit examen wordt georganiseerd door District Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). De judoka’s uit deze provincies die examen willen doen voor zwarte band kunnen dat twee keer per jaar in Assen doen.

Daniel is in 2010 begonnen met judo bij judoschool Wouter Meijer in Nieuwe Pekela. En vervult sinds korte tijd een centrale rol bij de judoclub in Pekela. Naast dat hij zelf 4 uur per week traint, geeft hij ook verschillende judolessen. Daniel geeft les bij de locatie in Scheemda. De judoclub is daar een jaar geleden begonnen met lessen, en mede door de inzet van Daniel gegroeid naar een groep van ongeveer 16 judoka’s.

De examinatoren waren ontzettend te spreken over het examen van Daniel. Over de cijfers wordt normaal niets gezegd, maar duidelijk was dat zijn vertoonde onderdelen voldoende waren voor een eventuele volgende dan. De jonge trainer is dan ook super gemotiveerd om door te gaan op deze weg.

Judoschool Wouter Meijer wil Daniel van harte feliciteren met zijn behaalde resultaat.

Foto 1 (Daniel met zijn diploma)

Foto 2 (Daniel samen met zijn val-partner Stefan van Ballegooijen)

Ingezonden door Wouter Meijer