WINSCHOTEN – Vanmiddag is brand ontstaan in een partij opgeslagen meubels.

De brandweer van Winschoten en Nieuwe Pekela is om 13.20 uur uitgerukt voor een brand in een loods aan de Nassaustraat in Winschoten. Daar bleek een partij opgeslagen meubels vlam te hebben gevat.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Tijdens het blussen kwam nog een hoeveelheid rook vrij. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De loods is onbeschadigd gebleven.

Foto’s: Hemmo Kuiper