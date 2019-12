DCH Heerenveen 2 – Damclub Winschoten 8 – 12

HEERENVEEN – Zaterdag 21 december stond de 6e ronde in de Nationale damcompetitie voor tientallen gepland.

Klokslag 12:00 uur schoven Landelijk zo’n 1200 dammers achter de borden. Dat gebeurde in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. In de 2e klasse A van de KNDB reisde het tiental van Winschoten af naar het Hof van Schoterland in Mildam, de “thuishaven” van Heerenveen 2. Zoals voorzitter Henk Hosper van Heerenveen dat zo mooi verwoorde: de winnaar komt bij de top en de verliezer zakt naar de middenmoot in de 2e klasse A. Na ruim 4 uur spelen had Winschoten een topprestatie geleverd door deze “sleutelwedstrijd” met 8 – 12 te winnen. Dat gebeurde met zeges van achtereenvolgens Martin Viel, Johan Mulder en Janick Lanting, aangevuld met puntendelingen van Demi Peters, Jan Aeilkema, Han Tuenter, Ben Haan, Marchinus Mulder en Geert Lubberink. Met deze “uitzege” blijft Winschoten op de derde plaats staan in de 2e klasse A en is Heerenveen 2 gezakt naar de middenmoot.

Uitslagen 6e ronde

DV Warffum – De Vechtstreek Oosterveen 9 – 11

DC Heerenveen 3 – Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 6 – 14

DC Heerenveen 2 – Winschoten 8 – 12

DG Het Noorden 2 Groningen – BEGB Britsum 11 – 9

Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl – Huizum 2 Leeuwarden 9 – 11

Stand 2e klasse A

1. Huizum 2 Leeuwarden 6 – 12 81 bp

2. De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen 5 – 10 61 bp

3. Winschoten 6 – 10 75 bp

4. DG Het Noorden 2 Groningen 5 – 7 60 bp

5. Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 5 – 6 53 bp

6. Begint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 6 – 6 58 bp

7. Heerenveen 2 5 – 5 51 bp

8. Provinciaal Gronings Tiental (PGT) Delfzijl 5 – 4 47 bp

9. MTB Hoogeveen 3 5 – 0 29 bp

10. Warffum 6 – 0 50 bp

11. Heerenveen 3 6 – 0 35 bp

Programma 7e ronde op zaterdag 4 januari 2020

Begint Eer Gij begint (BEGB) Britsum – Provinciaal Gronings Tiental (PGT) Delfzijl

Winschoten – DG Het Noorden 2 Groningen

Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen – Heerenveen 2

De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen – Heerenveen 3

MTB Hoogeveen 3 – Warffum

Gedetailleerde uitslag

Heerenveen 2 – Winschoten

1. Peter Achterstraat – Ben Haan 1 – 1

2. Jelte Veld – Janick Lanting 0 – 2

3. Anne Dekker – Johan Tuenter 1 – 1

4. Jelle Jongsma – Jan Aeilkema 1 – 1

5. Marten Zijlstra – Geert Lubberink 1 – 1

6. Ulbe Koopman – Demi Peters 1 – 1

7. Wim Berenpas – Johan Mulder 0 – 2

8. Geert Rozenberg – Jan Starke 2 – 0

9. Eake Roosma – Marchinus Mulder 1 – 1

10. Bouke van de Werf – Martin Viel 0 – 2

8 – 12

Wedstrijdverloop

Heerenveen 2, vorig seizoen tweede in deze klasse, was “op papier” een sterker team, waardoor de “Groningers” op hun hoede waren. Echter met verzorgd spel van de Winschoters en onnauwkeurig spel van Heerenveen 2 kon Winschoten onverwacht een 0 – 6 voorsprong nemen. Martin Viel opende voor Winschoten de score tegen Bouke van de Werf na een verrassend slagprincipe, op de voet gevolgd door Johan Mulder die een “achterloper” van Wim Berenpas verzilverde. De ervaren Jelte Veld van Heerenveen 2 verslikte zich vervolgens in Janick Lanting die met een loepzuivere “Coup Royal” de partij besliste.

Deze 0 – 6 rugwind gaf de overige Winschoters vleugels en hielden deze voorsprong vakkundig vast. Ondertussen had Jan Starke een voordelige stand op het bord gecreëerd dat perspectieven bood voor de winst, echter tegenstander Geert Rozenberg serveerde Jan Starke het “Zetje van Weiss”. Met de overgebleven stand had Jan geen compensatie meer, 2 – 6. De overige 6 spelers van Winschoten schoven daarna allen bekwaam naar remise, wat een eindstand van 8 – 12 opleverde. Hiervan had Jan Aeilkema een rustige remise tegen Jelle Jongsma, waarna Marchinus Mulder tegen Eake Roosma, na schijfverlies in het middenspel/eindspel, goed afwikkelde naar een punt. Daarna kwam Demi Peters na een “forcing” tot een keurige puntendeling tegen oudgediende Ulbe Koopman. Vervolgens bouwde Han Tuenter zijn lastige stand tegen Anne Dekker om tot een voordelige remise.

De tussenstand was ondertussen opgelopen naar 6 – 10. Geert Lubberink bood Marten Zijlstra daarna remise aan, die dit na rijp beraad aannam, wat de eindzege veilig stelde.

Ben Haan kwam aan bord 1 tenslotte tot een mooie puntendeling tegen Peter Achterstraat, 8 – 12.

Demi Peters drie keer in het blauw

In het uitslagen bulletin van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) staat Demi Peters, bij de tientallen competitie, reeds drie keer in het “blauw”. Dit betekent een uitzonderlijke prestatie. Dit wordt namelijk gehonoreerd bij een puntendeling tegen een speler met een verschil van 200 ratingpunten en bij winst met een verschil van 100 ratingpunten. Het begon voor Demi Peters op 19 oktober met een remise tegen Leo Peters (geen familie) van De Vechtstreek Oosterveen uit Gramsbergen, die een rating heeft van 1043 punten. Op 9 november volgde winst tegen Roelof de Jonge (rating 864 punten) van MTB Hoogeveen 3 en afgelopen zaterdag 21 december een puntendeling tegen Ulbe Koopman van Heerenveen 2, rating 996 punten. Per 1 juli had Demi een rating van 749 punten achter haar naam. Dat was ondertussen per 1 oktober opgelopen naar 826 punten en nu een virtuele rating van 843 punten. Elke kwartaal wordt dit puntenaantal met een ingenieuze formule aangepast, dus per 1 januari 2020 en zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op de site van de KNDB. Overigens in het bekende boekje van de Nationale Competitie worden de ratingpunten van 1 juli 2019 gehanteerd.

