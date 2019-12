DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Dit weekend zijn drie gevonden portemonnees door eerlijke vinders ingeleverd bij de politie. De eigenaars zijn door de politie opgespoord en geïnformeerd. Zo gaf een 21 jarige man uit Weener zaterdagochtend een portemonnee met daarin 675 euro af. De 29 jarige eigenaar uit Moormerland had de portemonnee die nacht in een discotheek in Leer verloren.

In Emden vond een 51 jarige vrouw een portemonnee met daarin 105 euro. De beurs is door de politie aan de eigenaar, een 46 jarige man eveneens uit Emden, teruggegeven.

Gistermiddag overhandigde een 59 jarige vrouw uit Weener-Diele een portemonnee met 100 euro aan de politie. Een uur later kon de portemonnee terug naar de gelukkige eigenaresse uit Moormerland

Aschendorf

Vrijdagnacht is ingebroken bij een supermarkt aan de Emdener Straße in Aschendorf. De dieven braken een metalen deur open en stalen uit het kantoorgedeelte geld ter waarde van een bedrag met drie cijfers.

Kluse

Vrijdagnacht is ingebroken bij een werkplaats aan de Waldstraße in Kluse. De dieven braken de toegangsdeur open en doorzochten het gebouw. Er werd een klein geldbedrag en meerdere kostbare stukken gereedschap gestolen.

Kluse

Gisteravond is om tien over zeven brand ontstaan in twee containers met koper- en houtafval. Er raakte niemand gewond. De containers stonden aan de Beekhusen in Kluse. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.